Bayern München is dinsdag ontsnapt aan een blamage in de tweede ronde van de DFB Pokal. De titelverdediger boog op bezoek bij tweededivisionist VfL Bochum in de slotfase een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege.

Bayern kwam in de 35e minuut verrassend op een 1-0-achterstand door een eigen doelpunt van Alphonso Davies en daar leek het lange tijd bij te blijven, waardoor een sensatie in de maak was.

De ploeg van Niko Kovac bracht echter in de 83e minuut de stand op 1-1 dankzij een treffer van Serge Gnabry en forceerde in de 89e minuut de beslissing via een goal van invaller Thomas Müller.

Bayern begon tegen Bochum voornamelijk met een B-elftal. Zo startten onder anderen clubtopscorer Robert Lewandowski op de reservebank, maar hij viel nog wel meteen na de pauze in.

Lucas Alario maakte het enige doelpunt namens Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Schreuder en Bosz verder

Ook onder meer het TSG 1899 Hoffenheim van Alfred Schreuder en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz plaatsten zich voor de derde ronde. 'Hoffe' won met 0-2 van derdedivisionist MSV Duisburg en 'Die Werkself' met 1-0 van SC Paderborn.

1. FC Köln blameerde zich. 'Die Geißböcke' maakte nog wel een 2-0-achterstand ongedaan maar verloor uiteindelijk met 3-2 van vierdedivisionist 1. FC Saarbrücken door een doelpunt in de blessuretijd van de tweede helft.

Verder gingen Schalke 04 (2-3 tegen DSC Arminia Bielefeld), 1. FC Union Berlin (1-3 tegen SC Freiburg), VfB Stuttgart (1-2 na verlenging tegen Hamburger SV) en Karlsruher SC (0-1 tegen SV Darmstadt 98) door in het bekertoernooi in Duitsland.

Nicolás Otamendi zette Manchester City op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

City ondervindt weinig problemen

Manchester City bereikte simpel de kwartfinales van de League Cup. De titelverdediger ondervond weinig problemen met Southampton (3-1), dat vrijdag nog werd vernederd door Leicester City in de Premier League (0-9).

City stond halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Nicolás Otamendi en Sergio Aguëro, waarna het na rust 3-0 werd dankzij opnieuw een treffer van Aguëro en 3-1 via een goal van Jack Stephens.

Bij City kreeg Angelino voor de tweede keer dit seizoen speeltijd. De linksback, die afgelopen zomer werd teruggehaald van PSV, had een basisplaats omdat Oleksandr Zinchenko, eveneens oud-PSV, kampt met blessureleed.

Leicester laat zich niet in de luren leggen

Leicester liet zich niet in de luren leggen door derdediviosnist Burton Albion. De verrassende nummer drie van de Premier League, die tegen Southampton de grootste uitzege ooit neerzette in de competitie, was met 1-3 te sterk.

Verder gingen Everton (2-0 tegen Watford), Oxford United (na strafschoppen tegen Sunderland) en Colchester United (1-3 tegen Crawley Town) door in het tweede bekertoernooi in Engeland.

Woensdag staan nog de krakers Liverpool-Arsenal en Chelsea-Manchester United op het programma en wordt ook nog Aston Villa-Wolverhampton Wanderers afgewerkt in de achtste finales.