NAC Breda heeft dinsdag de tweede ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereikt. De ploeg van trainer Ruud Brood won in eigen huis met 3-2 van FC Emmen. Ook Vitesse en PEC Zwolle gingen een ronde verder, terwijl FC Den Bosch en Helmond Sport verloren van amateurclubs.

NAC, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, gaf tegen de Eredivisionist uit Drenthe twee keer een voorsprong weg, maar hield het de derde keer wel vol.

Sydney van Hooijdonk opende na een half uur de score, waarna Michael Chacon vlak voor de pauze voor 1-1 zorgde. Zeven minuten na de rust maakte Roger Riera de 2-1, maar via Michael de Leeuw kwam Emmen al snel weer langszij. De 3-2 van Finn Stokkers kwam de nummer veertien van de Eredivisie niet meer te boven.

FC Emmen is de eerste Eredivisie-club die uit het bekertoernooi vliegt. Vorig seizoen verloor de ploeg van trainer Dick Lukkien in de tweede ronde van de amateurs van ODIN '59.

Vitesse maakte thuis tegen De Graafschap geen fout. (Foto: Pro Shots)

Vitesse bekert wel verder

Vitesse maakte in Arnhem geen fout tegen De Graafschap en won met 2-0. Oussama Darfalou opende na drie minuten al de score voor de nummer vier van de Eredivisie. De spits uit Algerije schoot raak nadat Thomas Buitink de paal had geraakt.

Na rust tekende Nouha Dicko als invaller met een bekeken schuiver voor de 2-0. Het duel in de GelreDome leverde weinig spektakel op. Vitesse had veel de bal, maar stichtte weinig gevaar. De Graafschap, tweede in de Keuken Kampioen Divisie, kon al helemaal geen vuist maken.

Bij Vitesse keerde Riechedly Bazoer terug in het elftal. De middenvelder werd donderdag tijdelijk uit de selectie gezet na een ruzie op de training en miste daardoor zaterdag het Eredivisie-duel met ADO Den Haag (0-2-verlies). Doelman Kostas Lamprou maakte zijn debuut voor de bekerwinnaar van 2017.

IJsselmeervogels wist te stunten tegen FC Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

Den Bosch en Helmond verliezen van amateurs

Keuken Kampioen Divisie-clubs FC Den Bosch en Helmond Sport redden het niet in de eerste ronde tegen amateurclubs. Den Bosch verloor op bezoek bij IJsselmeervogels, de koploper van de Tweede Divisie, kansloos met 3-0. Helmond Sport ging onderuit in Veenendaal tegen GVVV: 2-1.

Het was al vroeg duidelijk dat het een moeizame avond ging worden voor Den Bosch in Spakenburg. Leo Vaïsanen kreeg halverwege de eerste helft rood en Danny van den Meiracker benutte de toegekende penalty. Na de pauze wisten ook Maikel de Harder en Ahmed El Azzouti nog te scoren namens IJsselmeervogels.

Ook voor Helmond Sport zat het er niet in. GVVV, de nummer dertien van de Tweede Divisie, kwam vlak na rust op voorsprong door een treffer van Berry Powel. Tibeau Swinnen maakte vanaf elf meter nog wel de gelijkmaker, maar zeven minuten voor tijd tekende Wesley Goeman voor de winnende 2-1.

Ook GVVV zorgde voor een verrassing in de eerste ronde van de KNVB-beker. (Foto: Pro Shots)

PEC Zwolle moeizaam door

Eredivisionist PEC Zwolle bekerde wel verder, maar had veel moeite met de amateurs van HSV Hoek, de nummer twee van de Derde Divisie Zaterdag. Lennart Thy maakte na een klein uur spelen de openingstreffer. Daar leek het ook bij te blijven, maar in de extra tijd voerden Dennis Johnsen en opnieuw Thy de score nog op: 0-3.

Ajax, Feyenoord, PSV en AZ zijn vrijgeloot voor de eerste ronde van het bekertoernooi, omdat zij Europees actief zijn. De vier clubs stromen in de tweede ronde in, die op 17, 18 en 19 december op het programma staat.

De KNVB-beker was vorig seizoen een prooi voor Ajax. De Amsterdammers wonnen in de finale met 4-0 van Willem II.

Overige uitslagen Achilles Veen-Roda JC 0-2

Almere City-Go Ahead Eagles 1-3

FC Dordrecht-MVV 3-1

Flevo Boys-Katwijk 0-3

GOES-SC Cambuur 0-5

HFC-Telstar 1-2

OSS'20-TOP Oss 1-2

Rijnsburgse Boys-FC Eindhoven 0-4

Excelsior-NEC 4-2

