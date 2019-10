Jackie Groenen, Shanice van de Sanden en Kika van Es maken hun rentree in de selectie van de Oranjevrouwen voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Slovenië.

Groenen (Manchester United) en Van de Sanden (Olympique Lyon) ontbraken eerder deze maand in de duels met Slovenië (2-4) en Rusland (2-0) vanwege respectievelijk een dijbeen- en een enkelblessure.

Van Es, die uitkomt voor Everton, onderging na het succesvolle WK van afgelopen zomer in Frankrijk, waar in de finale werd verloren van de Verenigde Staten (0-2), een knieoperatie, waardoor ze nog niet speelde in de EK-kwalificatie.

Voor de langdurig geblesseerde Lieke Martens (teen) en Stefanie van der Gragt (knie), die beiden onder contract staan bij FC Barcelona, komen de laatste interlands van dit jaar nog te vroeg.

Oranje gaat aan kop in groep A

Nederland speelt op 8 november in Izmir tegen Turkije en neemt het vier dagen later in Arnhem op tegen Slovenië. De KNVB heeft voor die ontmoeting in het GelreDome al een kleine twintigduizend kaarten verkocht.

Oranje gaat aan kop in groep A met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Rusland, Kosovo (beide zes punten uit drie wedstrijden), Slovenië (zes punten uit vier wedstrijden), Turkije en Estland (beide één punt uit vier wedstrijden).

De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, samen met de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.

Selectie Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Everton), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Desiree van Lunteren (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Katja Snoeijs (PSV), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid), Jennifer Vreugdenhil (Valencia) en Ashleigh Weerden (FC Twente).