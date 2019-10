Arsenal-manager Unai Emery vindt dat aanvoerder Granit Xhaka zijn excuses moet aanbieden voor zijn gedrag zondag in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-2). De Zwitser maakte bij zijn wissel het nodige misbaar richting het thuispubliek.

"Hij moet zich inderdaad excuseren", aldus Emery dinsdag op een persconferentie voorafgaand aan de kraker van woensdag op bezoek bij Liverpool in de achtste finales van de League Cup.

"Iedereen maakt fouten, maar dan moet je ook sorry zeggen. We hebben hem geadviseerd dat te doen en geloof me, hij weet zelf ook wel dat hij fout zat. Hij voelt zich diep vanbinnen erg slecht."

Xhaka werd tegen Crystal Palace massaal uitgefloten door de supporters van Arsenal toen hij na ruim een uur spelen naar de kant werd gehaald door Emery. Hij wakkerde vervolgens het vuurtje nog wat extra aan door zijn armen in de lucht te gooien.

Emery wil niet kwijt of Xhaka aanvoerdersband kwijtraakt

Emery wilde op zijn perspraatje niet kwijt of Xhaka de aanvoerdersband kwijtraakt. De 27-jarige middenvelder nam die afgelopen zomer over van Laurent Koscielny, die vertrok naar Girondins Bordeaux.

"Op dit moment wil ik daar niet over praten en over nadenken. Het is niet een makkelijke situatie voor hem en voor de ploeg", vertelde Emery, die sowieso al van plan was om Xhaka rust te geven tegen Liverpool.

"We hebben zondagavond, gisteren en ook deze ochtend nog met elkaar gesproken. Hij heeft vanochtend gewoon meegetraind, maar hij is teleurgesteld en verdrietig over alles wat er is gebeurd."

Arsenal neemt het met een B-elftal op tegen Liverpool. Emery heeft namelijk behalve Xhaka ook onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette thuisgelaten.