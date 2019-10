De UEFA heeft dinsdag Bulgarije gestraft met één thuiswedstrijd zonder publiek naar aanleiding van het racistische gedrag van de eigen supporters in het EK-kwalificatieduel van twee weken geleden in eigen huis tegen Engeland (0-6).

Fans van Bulgarije maakten destijds oerwoudgeluiden als donkere spelers van Engeland aan de bal kwamen en brachten ook herhaaldelijk een Hitlergroet. De scheidsrechter legde het spel tweemaal stil maar liet de wedstrijd toch uitspelen.

De UEFA startte wel meteen een onderzoek naar de ongeregeldheden en besloot uiteindelijk om Bulgarije te sanctioneren met twee thuiswedstrijden zonder publiek (waarvan één voorwaardelijk).

Dat betekent dat Bulgarije het komende EK-kwalificatieduel met Tsjechië op 17 november achter gesloten deuren moet afwerken en als de supporters binnen twee jaar nog een keer in de fout gaan, dan volgt een tweede wedstrijd zonder publiek.

Spelers moeten voor spandoek staan

De Bulgaarse voetbalbond BFS moet een boete van 75.000 euro betalen voor de racistische gezangen en nog eens 10.000 euro voor het verstoren van het Engelse volkslied.

De spelers van Bulgarije wordt opgedragen vlak voor de komende twee wedstrijden achter een spandoek te gaan staan met daarop de tekst 'No to racism', iets wat in Champions League-duels al regelmatig gebeurt.

De Bulgaarse politie arresteerde de week na de confrontatie met Engeland twaalf verdachten. Bondscoach Krasimir Balakov en de voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond Borislav Michailov kozen ervoor af te treden.