John Stegeman is door justitie bestraft met een boete voor rijden onder invloed. De trainer van PEC Zwolle veroorzaakte begin september een eenzijdig auto-ongeluk, waarbij hij ongedeerd bleef.

Een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie (OM) meldt dinsdag aan De Stentor dat het om een "forse geldboete" gaat.

De 43-jarige Stegeman reed volgens verschillende media in de nacht van 5 op 6 september met zijn auto van de club tegen een lantaarnpaal, terwijl hij drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

De oud-trainer van Heracles Almelo en Go Ahead Eagles, die zijn rijbewijs intussen weer terug heeft, kreeg direct al een boete van PEC. Bovendien wordt hij door de club extra vaak ingezet bij maatschappelijke projecten.

"Dit is een ontzettend domme actie van mij, die nooit meer voor gaat komen. Ik accepteer de straf vanuit de club als vanzelfsprekend en beloof beterschap richting de toekomst", zei Stegeman in september.

De trainer is bezig aan zijn eerste seizoen bij PEC, dat met tien punten uit elf wedstrijden op de dertiende plaats staat in de Eredivisie.

