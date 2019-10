Dick Advocaat heeft dinsdag bevestigd dat Feyenoord interesse heeft om hem aan te stellen als de opvolger van de maandag vertrokken trainer Jaap Stam.

"Ik vind het zo moeilijk om te liegen. Maar dat ze interesse hebben, dat is wel zo", zei de 72-jarige Advocaat op NPO Radio 1.

De geruchten dat de ervaren Hagenaar de belangrijkste kandidaat was voor Feyenoord, kwamen maandag al direct op gang na het opstappen van Stam.

Advocaat kan nog niet zeggen wanneer er duidelijkheid komt. "Feyenoord gaat een beslissing nemen over wat ze gaan doen en dan zullen ze het wel bekendmaken."

De voormalige bondscoach van Oranje was voor het laatst actief als trainer bij FC Utrecht, waar hij na vorig seizoen vertrok. Hij was eerder in Nederland ook coach van FC Haarlem, SVV, AZ, PSV en Sparta Rotterdam.

Dick Advocaat naast Giovanni van Bronckhorst in 2016. (Foto: Pro Shots)

Van Gastel leidt voorlopig de training

Advocaat was in 2016 al een aantal maanden werkzaam bij Feyenoord als adviseur van de toenmalige trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij was eerder dit jaar bovendien kandidaat om Van Bronckhorst op te volgen, maar hij bedankte vanwege de negatieve aandacht rond zijn eventuele aanstelling.

Feyenoord koos vervolgens voor Stam, maar de voormalige topverdediger hield het maar 120 dagen vol in De Kuip. Hij besloot een dag na de 4-0-nederlaag van zondag tegen aartsrivaal Ajax om te vertrekken.

Assistent Jean-Paul van Gastel leidde dinsdag de eerste training van Feyenoord na het opstappen van Stam.

De kans is groot dat de Rotterdammers al voor komend weekend een nieuwe trainer presenteren. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie speelt zondag om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.