De licentiecommissie van de KNVB heeft laten weten dat Roda JC maandagavond, voor de deadline, documenten heeft ingeleverd. Het lijkt er daarmee op dat de Limburgers de bankgarantie van 906.000 euro bij elkaar hebben gekregen.

Een woordvoerder van de licentiecommissie bevestigt dinsdag in gesprek met NUsport dat Roda JC maandagavond documenten heeft ingeleverd. De commissie moet alle stukken nu beoordelen en doet geen uitspraken over de inhoud.

Een woordvoerder van Roda zegt dat de club waarschijnlijk later op dinsdag een verklaring naar buiten zal brengen. De licentiecommissie wilde een bankgarantie als bewijs dat Roda het huidige gat in de begroting kan opvullen.

Volgens het Limburgse L1 is een groep van in totaal vijf ondernemers bereid gevonden om de club aan het bedrag te helpen. Bovendien heeft grootaandeelhouder Frits Schrouff tegenover het medium bevestigd dat hij garant staat voor een eventueel tekort.

Roda JC riskeerde opnieuw puntenaftrek

Als Roda JC er niet in was geslaagd om de bankgarantie voor de deadline rond te krijgen, riskeerde de club uit de Keuken Kampioen Divisie opnieuw puntenaftrek. Ook de licentie van Roda zou in dat geval in gevaar kunnen komen.

De noodlijdende club haalde deze zomer aanvankelijk Mauricio Garcia de la Vega binnen om alle financiële problemen op te lossen. De Mexicaanse zakenman zou de aandelen van Schrouff overnemen, maar vertrok begin deze maand alweer. Vlak voor het vertrek van Garcia de la Vega kreeg Roda drie punten in mindering van de KNVB.

Roda JC maakt ook sportief een moeizaam seizoen door. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong bezet momenteel de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie met zestien punten, tien minder dan koploper SC Cambuur.

