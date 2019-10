Jean-Paul van Gastel heeft dinsdag de eerste training van Feyenoord na het vertrek van trainer Jaap Stam geleid. De oud-verdediger besloot maandag op te stappen vanwege de teleurstellende resultaten van de Rotterdammers dit seizoen.

Volgens Rijnmond was de training aanvankelijk toegankelijk voor publiek, maar heeft Feyenoord er vanwege het ontslag van Stam alsnog een besloten sessie van gemaakt. Vanwege een duel tussen Jong Feyenoord en de beloften van Southampton ontbraken spelers als Lutsharel Geertruida, Wouter Burger en Tyrell Malacia.

Ook Saïd Bakkati zou zich dinsdagochtend hebben laten zien op het trainingsveld. De voormalige verdediger was bij Jong Ajax, Reading FC en PEC Zwolle de rechterhand van Stam en werd door de 67-voudig Oranje-international eveneens meegenomen naar Feyenoord. Hij lijkt in tegenstelling tot Stam wel te blijven.

De afgelopen zomer aangestelde Stam stond al langer onder druk bij Feyenoord als gevolg van de moeizame start van het seizoen. De Rotterdammers wonnen slechts drie van hun eerste tien competitieduels en daar kwam zondag een pijnlijke 4-0-nederlaag in De Klassieker tegen Ajax bovenop.

Advocaat topfavoriet om Stam op te volgen

De spelersbus van Feyenoord werd zondagavond bij terugkomst in Rotterdam opgehouden en bekogeld door supporters van de vijftienvoudig landskampioen. Een dag later maakte Stam bekend per direct op te stappen.

Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Volgens het AD en VI ziet Feyenoord de 72-jarige Dick Advocaat als de belangrijkste kandidaat om het seizoen als trainer af te maken.

Advocaat was al in beeld om Giovanni van Bronckhorst aan het einde van vorig seizoen op te volgen, maar de Hagenaar bedankte daar toen voor vanwege de negatieve aandacht rond zijn eventuele aanstelling.

De kans is groot dat Feyenoord al voor komend weekend een nieuwe trainer presenteert. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie speelt zondag om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie