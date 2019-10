Vlatko Andonovski is maandag aangesteld als bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters. De geboren Noord-Macedoniër volgt per direct Jill Ellis op bij de regerend wereldkampioen.

Ellis maakte eind juli bekend na vijf jaar te stoppen als bondscoach van de VS. De 53-jarige Amerikaanse, die haar land naar twee wereldtitels leidde, wil meer tijd met haar familie doorbrengen en coachte op 6 oktober haar laatste wedstrijd.

De Amerikaanse voetbalbond heeft in Andonovski nu dus een opvolger gevonden. Hij was als coach de laatste jaren actief in de Women's Soccer League, het hoogste niveau in de Verenigde Staten.

Andonovski was tussen 2013 en 2017 trainer van FC Kansas City en de afgelopen twee seizoenen stond hij voor de groep bij Reign FC. Daar werkte hij al samen met onder anderen Megan Rapinoe, een van de sterspelers bij de VS én onlangs uitgeroepen tot wereldvoetbalster van het jaar.

"Op dit moment kan ik me geen betere match voorstellen dan deze coach met dit team", zegt voorzitter Carlos Cordeiro van de Amerikaanse voetbalbond. "Hij heeft bewezen dat hij spelers van wereldklasse op de top van hun kunnen kan laten presteren en prijzen kan winnen. Vlatko heeft bovendien de mentaliteit in huis om ons land naar nieuwe successen te leiden."

De voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond Carlos Cordeiro, teammanager Kate Markgraf en bondscoach Vlatko Andonovski. (Foto: Pro Shots)

Andonovski leidt in november eerste duel

Andonovski zal de taken van Ellis per direct overnemen en leidt over ruim een week al zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de VS. De viervoudig wereldkampioen speelt op donderdag 7 november in eigen land een oefenwedstrijd tegen Zweden, halvefinalist op het WK van afgelopen zomer.

Drie dagen later spelen de Amerikanen een vriendschappelijk duel met Costa Rica, eveneens voor eigen publiek. De oefenwedstrijden gelden als voorbereiding op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020, dat begin volgend jaar van start gaat.

Andonovski zal het in zijn eerste maanden als bondscoach van de VS moeten stellen zonder Alex Morgan. De gedeeld topscorer van het afgelopen WK maakte vorige week bekend zwanger te zijn. Ze is in april 2020 uitgerekend en is daardoor een twijfelgeval voor deelname aan de Spelen, mocht de VS zich kwalificeren.

Aan het vrouwentoernooi bij de Olympische Spelen in Tokio, dat op 22 juli begint, doen in totaal twaalf landen mee. Vicewereldkampioen Nederland, gastland Japan, Engeland, Zweden, Brazilië en Nieuw-Zeeland zijn al zeker van deelname.