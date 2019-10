AC Milan heeft over 2018 een recordverlies van 145,9 miljoen euro geleden, zo heeft voorzitter Paolo Scaroni maandag bekendgemaakt. De gevallen topclub verkeert financieel en sportief al jaren in zwaar weer.

In 2017 ging het verlies ook al ruim over de 100 miljoen euro en over de laatste zes jaar werd zo'n 500 miljoen euro verlies geleden. De club is in handen van het Amerikaanse Hedgefonds Elliott Management, dat de Milanezen er weer bovenop wil helpen.

Volgens voorzitter Scaroni is het nieuwe verlies deels te wijten aan de tegenvallende stadioninkomsten. Milan hoopt San Siro - het stadion dat wordt gedeeld met rivaal Internazionale - al lange tijd te verruilen voor een nieuw onderkomen.

"Dat zou de inkomsten flink doen stijgen. De meeste Europese topclubs halen daar zo'n 100 miljoen euro uit, maar Milan en Inter moeten het doen met ongeveer 34 miljoen euro", aldus Scaroni.

"Dat verschil draagt eraan bij dat beide clubs Europees niet laten zien wat er van ze verwacht wordt. Als het plan voor een nieuw stadion niet doorgaat, is er nog een plan B. We blijven zoeken naar nieuwe sponsors, maar dat is moeilijk als je slecht presteert."

Een impressie van het stadion waar AC Milan en Internazionale hopen te gaan spelen. (Foto: Pro Shots)

Milan uitgesloten van Europees voetbal

Een andere reden voor het miljoenenverlies is dat Milan in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in de lucratieve Champions League uitkwam. Dit seizoen is 'I Rossoneri' niet eens Europees actief wegens een straf van de UEFA.

De Europese voetbalbond kwam in juni tot die sanctie omdat Milan tussen 2015 en 2018 de Financial Fair Play-regels had overtreden door meer geld uit te geven dan er binnenkwam.

Sportief gaat het al jaren niet goed met Milan, momenteel de nummer dertien in de Serie A. De zevenvoudig Champions League-winnaar werd in 2011 voor het laatst kampioen en stelde begin deze maand met Stefano Pioli al de zevende coach in nog geen zes jaar aan.

