Roda JC lijkt op het nippertje te ontkomen aan een nieuwe straf van de KNVB. De noodlijdende club is maandag hard op weg om de benodigde bankgarantie van 906.000 euro vlak voor de deadline bij elkaar te krijgen.

Volgens L1 is een groep ondernemers bereid om de club aan het bedrag te helpen. Bovendien heeft grootaandeelhouder Frits Schrouff tegenover het medium bevestigd dat hij garant staat voor een eventueel tekort.

Schrouff zou de licentiecommissie van de KNVB al hebben ingelicht en zijn handtekening al hebben gezet. De ondernemers zouden zijn 80 procent van de aandelen overnemen.

Roda kan het nieuws niet bevestigen. "Er wordt hard gewerkt aan een bankgarantie, die vanavond om 0.00 uur bij de KNVB moet liggen", is het enige wat een woordvoerder aan NUsport laat weten.

Zaterdag leek de bankgarantie nog ver weg. De Telegraaf en VI meldden toen dat gesprekken met een potentiële investeerder op het laatste moment waren stukgelopen en dat Roda bij de KNVB om uitstel had gevraagd.

'Redder' Garcia de la Vega vertrok al snel

De noodlijdende club haalde deze zomer aanvankelijk Mauricio Garcia de la Vega binnen. De Mexicaanse zakenman zou de aandelen van Schrouff overnemen, maar maakte zijn beloftes niet waar en vertrok begin deze maand alweer.

Roda verkeert al jaren in financiële problemen. Begin 2017 kocht Alexei Korotaev 20 procent van de aandelen, maar de Zwitserse Rus moest vlak daarna zeven maanden de cel in in Dubai.

Vlak voor het vertrek van Garcia de la Vega kreeg Roda drie punten in mindering van de KNVB. Dankzij de hulp van de ondernemers én Schrouff lijkt een nieuwe straf te worden voorkomen.

Roda kwam jaren in de Eredivisie uit, maar speelt nu een bijrol op het tweede niveau. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong bezet na twaalf speelrondes de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

