Sjaak Troost is verrast door het opstappen van trainer Jaap Stam. De interim-technisch directeur zag de keuze van de oud-topverdediger niet aankomen en kon hem ook niet meer overhalen te blijven.

"Begin deze week had ik een goed gesprek met Jaap, waarin hij een beetje zijn zorgen uitte: 'Breng ik genoeg om Feyenoord beter te kunnen laten voetballen?'", aldus Troost bij RTV Rijnmond.

"Dat gesprek eindigde heel plezierig en vol vertrouwen. Tot vanmiddag, toen hij meldde dat hij niet meer de hoop had dat het beter zou gaan worden. Dat kwam als een verrassing."

De beslissing van Stam volgt een dag na de met 4-0 verloren Klassieker tegen Ajax. Het zwalkende Feyenoord is na elf Eredivisie-speelrondes pas de nummer twaalf, al zag Troost het allemaal niet zo somber in.

"Ik kan niet zeggen dat ik weken geleden dacht: dit wordt een heel moeilijk jaar voor Feyenoord en Jaap. Je kan het altijd negatief benaderen, maar ik heb ook momenten in wedstrijden gezien waar ze wél hebben laten zien dat ze het kunnen."

'Zelfvertrouwen is een belangrijk item'

De zestigjarige Troost heeft ondanks de onrust bij Feyenoord het geloof dat het snel beter zal gaan bij de Rotterdammers. Volgens VI en het AD is Dick Advocaat in beeld om Stam op te volgen, maar daar wil de interim-directeur niet op ingaan.

"We denken nog steeds dat we de kwaliteiten hebben, maar zelfvertrouwen is een belangrijk item. Dat doet talenten weleens struikelen over de bal, en in vorm zijn het tovenaars", aldus Troost.

Het is ook op bestuurlijk vlak al langer onrustig bij Feyenoord, want naast Troost is ook algemeen directeur Mark Koevermans op interim-basis werkzaam. Troost verwacht snel permanente opvolgers van de afgelopen zomer vertrokken Martin van Geel en Jan de Jong te kunnen presenteren.

"We zijn achter de schermen druk bezig met het creëren van een voltallige directie. Binnen enkele weken, maar zeker binnen enkele maanden, zal er een nieuwe directie gepresenteerd worden."

VVV-Venlo is zondag de eerste tegenstander voor Feyenoord sinds het vertrek van Stam. De wedstrijd tegen de nummer zeventien van de Eredivisie begint om 14.30 uur in Limburg.

