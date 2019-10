De voetbalsters uit de Spaanse competitie leggen vanaf 16 november de competitie stil vanwege een staking. Onder anderen Oranje-internationals Sari van Veenendaal (Atlético Madrid), Lieke Martens, Stefanie van der Gragt (beiden FC Barcelona) en Merel van Dongen (Real Betis) zullen daardoor niet in actie komen.

Vorige week werd al aangekondigd dat de competitie zou worden stilgelegd als niet aan een aantal eisen, waaronder de totstandkoming van een minimumloon, zou worden voldaan. Een laatste onderhandelingsronde op maandag heeft de staking niet kunnen voorkomen.

De voetbalsters eisten onder meer de totstandkoming van een minimumloon. In eerste instantie vroegen de speelsters een brutosalaris van 20.000 euro per jaar, maar die eis werd eerder al verlaagd tot 16.000 euro. Ook daarmee wilden de clubs niet akkoord gaan.

"We hebben dertien maanden onderhandeld, maar nu is ons geduld op", aldus María José López, die namens voetbalstersbond AFE sprak.

Staking voor onbepaalde tijd

In eerste instantie zou de staking alleen voor komend weekend gelden, maar op de laatste bijeenkomst werd bepaald dat er vanaf 16 november pas actie wordt gevoerd. Vanaf dat moment is de staking voor onbepaalde tijd.

Martens is overigens herstellende van een teenblessure en kwam dit weekend nog niet in actie voor Barcelona. Van Veenendaal, die vorige maand op het FIFA-gala werd uitgeroepen tot beste keepster ter wereld, stond vier van de zeven duels bij haar nieuwe club Atlético Madrid onder de lat. Afgelopen zomer kwam zij over van Arsenal.

Barcelona gaat op dit moment aan kop in de Primera División voor vrouwen met zestien punten uit zes wedstrijden. Van Veenendaal staat derde met Atlético op één punt van Barcelona en Van Dongen bezet met Real Betis de dertiende plek.