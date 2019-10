De maandag opgestapte Jaap Stam is een van de snelst vertrokken Feyenoord-trainers ooit. Alleen Hans Kraay senior hield het ooit sneller voor gezien als coach van de Rotterdammers.

De 47-jarige Stam kwam afgelopen zomer over van PEC Zwolle en tekende een contract tot medio 2021 in De Kuip, waar hij het 120 dagen heeft volgehouden.

Het record is dus in handen van Kraay, die in 1982 slechts 87 dagen Feyenoord-trainer was. Hij vertrok destijds niet wegens slechte resultaten, maar vanwege hartklachten.

De top vijf van kortst zittende Feyenoord-coaches wordt gecompleteerd door Pim Verbeek (161 dagen in 1989), Gertjan Verbeek (198 dagen in 2008/2009) en Antoni Brzezanczyk (249 dagen in 1975/1976).

Stam besloot een dag na de kansloze 4-0-nederlaag tegen aartsrivaal Ajax de eer aan zichzelf te houden bij het zwalkende Feyenoord, dat na elf Eredivisie-speelrondes slechts twaalfde staat in de Eredivisie.

Winstpercentage van slechts 27 procent voor Stam

Stam won slechts drie van zijn elf Eredivisie-duels met Feyenoord. Met die 27 procent behoort de oud-topverdediger tot de slechtst presterende trainers van de vijftienvoudig landskampioen.

Het record is op dat vlak in handen van Pim Verbeek, die slechts 18 procent van zijn wedstrijden als Feyenoord-coach won. Verder kent alleen Gunder Bengtsson (26 procent) een lager winstpercentage dan Stam.

De rest van de technische staf van Feyenoord neemt de taken van Stam voorlopig over. Volgens VI en het AD is Dick Advocaat in beeld om Stam op korte termijn op te volgen.