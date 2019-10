Franck Ribéry is maandag voor drie duels geschorst wegens zijn gedrag richting een grensrechter. De 36-jarige aanvaller van Fiorentina gaf assistent-scheidsrechter Matteo Passeri zondag na het verloren thuisduel met Lazio (1-2) een duw.

Ribéry was het niet eens met een aantal arbitrale keuzes. De Fransman botvierde zijn frustratie op de grensrechter, kreeg een rode kaart en moet nu dus drie wedstrijden toekijken.

Eerder op maandag bood Ribéry via Twitter nog zijn excuses aan. "Het spijt me heel erg. Excuses aan mijn teamgenoten, de coach, de fans en ook meneer Passeri. Ik zat vol in mijn emotie, hopelijk heeft hij daar begrip voor", schreef hij.

De oud-speler van Bayern München kijkt uit naar het einde van zijn schorsing. "Ik wil altijd op het veld staan, want ik ben naar Florence gekomen voor de stad en de club. We leveren samen iedere dag geweldig werk."

Ribéry misdroeg zich vaker

Het is niet de eerste keer dat Ribéry het nieuws haalt met wangedrag. Vorig jaar november ging hij als Bayern-speler een verslaggever te lijf na de verloren topper tegen Borussia Dortmund en twee maanden later gaf Bayern hem een boete voor een tirade op Instagram.

Ribéry vertrok afgelopen zomer na twaalf jaar bij Bayern. De aanvaller werd even genoemd als potentiële PSV-versterking, maar koos voor een avontuur bij Fiorentina.

De club uit Florence verloor tegen Lazio door een laat doelpunt van Ciro Immobile en staan in de Italiaanse Serie A na negen speelrondes op de negende plaats met twaalf punten.

