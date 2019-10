De spelers en technische staf van Southampton hebben hun salaris van de dramatisch verlopen wedstrijd tegen Leicester City (0-9) aan het goede doel gedoneerd, zo heeft de Premier League-club maandag bekendgemaakt.

Southampton stond afgelopen vrijdag bij rust al met 0-5 achter tegen Leicester City. De kampioen van het seizoen 2015/2016 scoorde in de tweede helft nog eens vier keer en zorgde zo voor de grootste uitzege ooit in de Premier League.

Jamie Vardy en Ayoze Pérez waren ieder met drie doelpunten belangrijk voor Leicester, terwijl Ben Chilwell, Youri Tielemans en James Madison de andere treffers voor hun rekening namen. Southampton stond al na twaalf minuten met tien man na een directe rode kaart voor Ryan Bertrand.

'The Saints', die tegen Leicester al de achtste nederlaag van het seizoen leden, melden maandag op de site dat de selectie het hele weekend op het trainingscomplex is geweest om "het een en ander recht te zetten voor de supporters".

Southampton wacht duels met Manchester City

Als eerste stap besloot de groep dus de opbrengsten van de wedstrijd tegen Leicester af te staan aan de Saints Foundation, het officiële goede doel van de club. Die organisatie zet zich in om mensen in en rondom Southampton te helpen een grotere rol in de maatschappij te krijgen.

De ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl wacht een loodzware week, met om te beginnen de uitwedstrijd tegen Manchester City van dinsdag in de vierde ronde van de League Cup. Vier dagen later reist Southampton opnieuw naar het Etihad Stadium af voor het Premier League-duel met de 'Citizens'.

Southampton bezet momenteel de achttiende plek in de Premier League en staat één punt onder de degradatiestreep. Alleen Norwich City (zeven punten) en hekkensluiter Watford (vijf punten) pakten dit seizoen tot dusver minder punten.