De Champions League-finale voor vrouwen wordt in 2023 mogelijk in Nederland gespeeld. De KNVB, de gemeente Eindhoven en het Philips Stadion hebben zich officieel bij de UEFA kandidaat gesteld voor de eindstrijd.

De KNVB voerde de afgelopen weken gesprekken met verschillende gemeenten en stadions om te bepalen welke stad het geschiktst is voor de organisatie van een Champions League-finale. Daarbij is de keuze dus op Eindhoven gevallen.

Het Philips Stadion werd dit jaar al twee keer in gebruik genomen voor duels van de Oranjevrouwen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde in juni een oefenwedstrijd tegen Australië en begin deze maand een EK-kwalificatieduel met Rusland in Eindhoven.

"Nederland verdient een geweldig evenement als de UEFA Women's Champions League-finale", vindt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. "Na het ongekende succes van het EK 2017 in eigen land zou dat een nieuw ijkpunt zijn in de enorme groei die het meiden- en vrouwenvoetbal in ons land doormaakt."

De KNVB sprak eerder al de intentie uit om het WK voor vrouwen in 2027 naar Nederland te halen. De Oranjevrouwen eindigden het WK van afgelopen zomer in Frankrijk als tweede na de verloren finale tegen de Verenigde Staten.

De finale van het huidige Champions League-seizoen wordt op 24 mei in het Oostenrijkse Wenen gespeeld. Olympique Lyon is titelverdediger. In maart 2020 wordt bekend of Nederland de eindstrijd in 2023 mag organiseren.