Daley Blind vindt het te makkelijk om te denken dat de strijd om de landstitel al is beslist in het voordeel van Ajax. De verdediger is van mening dat de Amsterdammers er ondanks de al flinke voorsprong op de concurrentie nog lang niet zijn.

"Wij willen elk jaar kampioen worden en dat is ook dit seizoen het doel. We moeten ook niet bang zijn om dat uit te spreken. Maar om dat te bewerkstelligen, is niet zo eenvoudig als de meeste mensen voor ogen hebben", zei Blind na de ruime 4-0-thuiszege van zondag op Feyenoord.

"Het seizoen is nog best lang. Wij moeten ervoor waken dat we zelf onze grootste vijand worden. Als wij op ons best zijn, kunnen we van iedereen winnen. Dat hebben we vorig jaar in de Champions League bewezen en dit jaar ook al een paar keer."

Ajax heeft na elf speelrondes al een gat van zes punten geslagen op de naaste achtervolgers AZ, PSV en Vitesse. De hoofdstedelingen hebben daarnaast een veel beter doelsaldo dan die drie clubs, waardoor het er florissant uitziet wat betreft titelprolongatie.

"Maar ik had het er net met Siem (de Jong, red.) ook al even over. Dit is de eerste keer dat wij met Ajax voor de winterstop bovenaan staan met een voorsprong. Ja, dat is gevaarlijk, ik voel meteen de druk", lachte Blind.

"Ik ben het gewend om in de achtervolging te gaan en daarom ben ik de eerste die roept dat we er zeker nog niet zijn. Ik heb al een keer dertien punten achtergestaan en ben nog kampioen geworden. Dat zou ook een keer andersom kunnen gebeuren. Ik juich niet te vroeg."

De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Uitwedstrijd tegen PEC zeker weer een test voor ons'

Ajax hoeft pas vrijdag weer in actie te komen. De ploeg van trainer Erik ten Hag vervolgt de Eredivisie dan met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, dat bezig is aan een zeer wisselvallig seizoen en terug te vinden is op de dertiende plaats.

"Dat wordt zeker weer een test voor ons. Je kunt het vergelijken met Heracles-uit vorig seizoen (1-0-nederlaag). We hebben vorige week ook bij RKC (1-2-zege) laten zien dat we daar kunnen verliezen. Het hangt allemaal af van hoe we zelf erin staan", aldus Blind.

"Je hoort vaak dat je kampioen wordt tegen de kleintjes. Tegen de grote clubs weet je wel dat we er staan. Als wij op ons best spelen, zouden we een keer puntenverlies kunnen lijden, maar is de kans groot dat we winnen. Dat is het belangrijkste voor ons om te beseffen."

"Dat is soms wel moeilijk. Neem RKC. Het is niet zo dat we daar heengaan en denken: nou, vandaag kan het wel op halve kracht en dan nemen we lekker de drie punten mee. Dat is niet onze intentie, maar soms heb je dagen dat het zo gaat en dan moet je karakter tonen."

Ajax speelt na het treffen met PEC de belangrijke uitwedstrijd tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League en neemt het vervolgens een paar dagen later in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode in eigen huis op tegen FC Utrecht.

