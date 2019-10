Ole Gunnar Solskjaer vindt dat Tim Krul zondag op onrechtmatige wijze twee strafschoppen van Manchester United stopte. De Nederlander, die de bezoekers in de eerste helft twee keer van scoren afhield, kon overigens niet voorkomen dat Norwich City thuis met 1-3 verloor van 'The Red Devils'.

Krul stopte in de 29e minuut een penalty van Marcus Rashford en voorkwam een minuut voor rust ook dat Anthony Martial van 11 meter raak schoot. Hoewel United de wedstrijd 'gewoon' won, vindt Solskjaer dat de door Krul gestopte strafschoppen overgenomen hadden moeten worden.

"Hij ging twee keer een meter van zijn lijn", zei Solskjaer na het duel op Carrow Road tegen Sky Sports. "Ik weet nog goed dat hij op het WK 2014 voor Jasper Cillessen het veld in kwam (kwartfinale tegen Costa Rica, red.) en de penaltyserie won."

"Tim is een expert in het stoppen van strafschoppen, maar hij was dit keer wel te ver van zijn lijn af en dus hadden beide penalty's overgenomen moeten worden. Ik vond de eerste strafschop van ons overigens niet terecht. Het was geen duidelijke penalty, maar het was wel duidelijk dat Krul te ver van zijn lijn afging."

De gemiste strafschoppen braken United overigens niet op in Norwich. Scott McTominay had in de 21e minuut al voor de openingstreffer gezorgd en zowel Rashford als Martial revancheerde zich voor hun misser van 11 meter.

Tim Krul krijgt complimenten van zijn medespelers. (Foto: Pro Shots)

'Resultaten hebben me pijn gedaan'

Rashford werkte een minuut na zijn gemiste penalty de 0-2 binnen en Martial tekende in de 73e minuut voor de derde treffer namens United, dat pas twee minuten voor tijd de aansluitingstreffer incasseerde.

Voor de ploeg van Solskjaer betekende het de eerste competitiezege sinds 14 september. Na de thuisoverwinning op Leicester City die dag volgden remises of nederlagen tegen West Ham United (2-0), Arsenal (1-1), Newcastle United (1-0) en Liverpool (1-1). Het is ook de eerste uitoverwinning van United dit Premier League-seizoen.

"De resultaten hebben me pijn gedaan, al heb ik me niet beziggehouden met wat er over me is gezegd", zei Solskjaer. "Dat maakt me ook niks uit. Iedereen mag zijn mening hebben. Ik ben blij dat we een goede week hebben gehad, want dit geeft de spelers weer vertrouwen."

Manchester United staat door de overwinning in Norwich op de zevende plek in de Premier League met dertien punten uit tien wedstrijden. De nog altijd ongeslagen koploper Liverpool heeft vijftien punten meer.

