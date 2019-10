Oranje onder 17 heeft in de nacht van zondag op maandag zijn eerste wedstrijd op het WK in Brazilië met 3-0 verloren van Japan. De Aziatische leeftijdsgenoten waren vrijwel de hele wedstrijd heer en meester tegen de regerend Europees kampioen.

Yamato Wakatsuki was de grote man aan de zijde van Japan. De 17-jarige voetballer zette zijn team in de zeventiende minuut op voorsprong en breidde deze na zeventig minuten verder uit. Jun Nishikawa zette met een penalty in de 77e minuut de eindstand op het scorebord neer.

Op de uitslag valt niets af te dwingen, beseften ook spelers van Oranje onder 17 zich na de wedstrijd voor de camera's van de NOS. Trainer Peter van der Veen baart zich zorgen, maar benadrukt dat het om de eerste wedstrijd ging.

"We moeten nu gaan kijken naar de volgende wedstrijd (woensdag tegen Senegal, red.) en ons herstellen van deze domper", aldus Van der Veen. Hij maakt zich vooral zorgen over de "slechte" passing en het statische spel van zijn team.

Na de wedstrijd tegen Senegal volgt zaterdag nog een derde poulewedstrijd tegen de Verenigde Staten. De nummers 1 en 2 van iedere groep plaatsen zich voor de achtste finales, samen met de vier beste nummers drie.