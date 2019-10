Oranje onder 17 jaar heeft in de nacht van zondag op maandag zijn eerste wedstrijd op het WK in Brazilië met 3-0 verloren van Japan. De Aziatische leeftijdsgenoten waren vrijwel de hele wedstrijd heer en meester tegen de regerend Europees kampioen.

Yamato Wakatsuki was de grote man aan de zijde van Japan. De zeventienjarige aanvaller zette zijn team in de 36e minuut op voorsprong en breidde deze twintig minuten voor tijd verder uit.

Japan gooide de wedstrijd in de 77e minuut definitief in het slot. De scheidsrechter wees naar de stip na hands van Devyna Rensch, waarna Jun Nishikawa van 11 meter raak schoot en zo voor het slotakkoord tekende.

De verrassende nederlaag is hard aangekomen bij bondscoach Peter van der Veen. "Dit baart me wel zorgen. We maakten veel fouten in de passing en er was weinig beweging. Ze leken wel lamgeslagen, ik weet niet wat het was. Te veel spelers gaven niet thuis", zei de bondscoach tegen de NOS.

De basisploeg van Oranje onder 17 jaar tegen Japan. (Foto: Pro Shots)

Oranje onder 17 is regerend Europees kampioen

Na de wedstrijd tegen Senegal van woensdagavond 21.00 uur volgt zaterdag nog een derde poulewedstrijd tegen de Verenigde Staten. De nummer één en twee van iedere groep plaatsen zich voor de achtste finales, samen met de vier beste nummers drie.

Oranje onder 17 jaar veroverde in mei voor het tweede jaar op rij de Europese titel door Italië in de finale te verslaan. Nederland geldt daardoor als een van de favorieten voor de eindzege op het WK in Brazilië.