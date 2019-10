De spelers van Feyenoord zouden het onterecht vinden als Jaap Stam wordt ontslagen naar aanleiding van de slechte resultaten dit seizoen. Zij hebben nog steeds volledig vertrouwen in de kwaliteiten van hun trainer.

"Het zou volkomen onterecht zijn als de trainer wordt weggestuurd. Hij bereidt ons altijd goed voor. We gaven het vandaag zelf binnen zeven minuten weg", zei Ridgeciano Haps na de pijnlijke 4-0-nederlaag van zondag op bezoek bij aartsrivaal Ajax.

"Ik vind dat de trainer het gewoon goed voor elkaar heeft. We moeten als spelers veel meer met elkaar bezig zijn. De trainer geeft de opdrachten, maar wij moeten het doen in het veld. Dat laten we de laatste tijd achterwege."

Stam vertelde op de persconferentie na afloop in de Johan Cruijff ArenA dat hij het begrijpt dat zijn positie steeds verder onder druk komt te staan en dat er goed moet worden nagedacht over zijn toekomst als eindverantwoordelijke bij Feyenoord.

"Er is sowieso vertrouwen van onze kant. We geloven nog wel degelijk in hem. Wij moeten het doen en niet de trainer. Hij staat aan de zijlijn. We moeten het onszelf kwalijk nemen dat het nu zo slecht gaat", aldus Luciano Narsingh.

"In het voetbal is het altijd zo dat de trainer de kop van jut is, maar wij als spelers zijn verantwoordelijk en niet de trainer. We moeten het voor hem om zien te draaien. We hebben een goede ploeg, maar het komt er niet uit."

'Kan me de woede van de supporters goed voorstellen'

De spelers van Feyenoord werden zondagavond door zo'n driehonderd supporters opgewacht bij het eigen trainingscomplex in Rotterdam. Stam weigerde de boze fans te woord te staan, maar onder anderen Steven Berghuis, Leroy Fer en Rick Karsdorp deden dat wel.

"Ik kan me de woede van de supporters goed voorstellen. Je kan een wedstrijd verliezen, maar het gaat om de manier waarop. Wij staan voor passie en strijd en als je dan bij rust met 4-0 achterstaat tegen Ajax, dan kan ik begrijpen dat er wat los komt bij de fans", zei Narsingh.

Feyenoord zakte door de afstraffing in Amsterdam naar een beschamende twaalfde plaats. De landskampioen van 2017 won dit seizoen pas drie competitiewedstrijden en heeft na elf speelrondes al vijftien punten achterstand op de nog ongeslagen koploper Ajax.

"Ook voor ons als spelers is dit heel pijnlijk. We zetten onszelf voor schut. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we hier bovenop gaan komen, maar dan moet wel iedereen dezelfde richting opgaan. We moeten hier alleen maar positiviteit uithalen en geen negativiteit meer opzoeken", aldus Haps.

Feyenoord heeft een week de tijd om de wonden te likken. De manschappen van Stam spelen volgende week zondag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, dat de laatste vijf competitiewedstrijden verloor en is afgedaald naar de zeventiende plaats.

