Jens Toornstra vindt de kansloze 4-0-nederlaag van Feyenoord zondag op bezoek bij aartsrivaal Ajax niet beschamend. De middenvelder beaamt wel dat de Rotterdammers het de Amsterdammers veel te makkelijk hebben gemaakt.

"4-0 verliezen in de Johan Cruijff ArenA is denk ik niet beschamend. Maar het is wel zwaar teleurstellend als je na zeven minuten al op een 2-0-achterstand staat. We zijn helemaal niet bij machte geweest om er een wedstrijd van te maken", zei Toornstra in gesprek met NUsport.

"Je kan ons wel verwijten dat we het niet compact hielden in de openingsfase. Ajax is een ploeg die heel makkelijk voetbalt met veel beweging. Hun spelers moeten natuurlijk gedekt worden, maar het is niet zo dat wij bewust de afspraken niet nakomen. Het gebeurt allemaal in een flits van een seconde."

Feyenoord stond halverwege al op een 4-0-achterstand door doelpunten van Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, David Neres en Donny van de Beek. De ploeg van de geplaagde trainer Jaap Stam slaagde er na rust nog wel in om de schade te beperken, maar dat lag ook aan het feit dat Ajax nog flink wat kansen miste.

'Helaas is dit voor Feyenoord niet ongewoon'

Het was voor Feyenoord alweer de zoveelste domper dit seizoen. De landskampioen van 2017 won pas drie competitiewedstrijden en staat na elf speelrondes op een beschamende twaalfde plaats, op al vijftien punten achterstand van koploper Ajax.

"De laatste tijd krijgen we tik op tik. De toekomst zal uitwijzen hoeveel we er nog kunnen hebben. We moeten dit zo snel mogelijk proberen te vergeten en weer op nul beginnen. Er moet wat veranderen", aldus Toornstra.

"Het ontbreekt momenteel aan resultaten. Het is nu even lastig allemaal, maar dat hoort ook bij voetbal. Helaas is dit voor Feyenoord niet ongewoon, maar uiteindelijk komen we er wel weer bovenop met z'n allen."

Feyenoord heeft een week de tijd om de wonden te likken. De manschappen van Stam spelen volgende week zondag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, dat de laatste vijf competitiewedstrijden verloor en is afgezakt naar de zeventiende plaats.

"Natuurlijk zullen we nu met elkaar moeten praten, maar dat doen we sowieso na elke wedstrijd. We moeten ervoor zorgen dat we er de volgende week weer staan. Ik heb niet het gevoel dat het team uit elkaar aan het vallen is", besloot Toornstra.

