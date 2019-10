Manchester United heeft zondag weer eens een zege geboekt in de Premier League. Tim Krul stopte namens Norwich City nog wel twee penalty's, maar United won met 1-3. Koploper Liverpool versloeg in eigen huis Tottenham Hotspur met 2-1, terwijl Arsenal een 2-0-voorsprong verspeelde tegen Crystal Palace: 2-2.

Manchester United boekte tegen Norwich zijn eerste competitiezege sinds 14 september en zijn eerste uitzege van het seizoen.

De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer had op Carrow Road nog wel een flinke dobber aan Krul. De Nederlandse keeper wist in de eerste helft Marcus Rashford en Anthony Martial van scoren af te houden door op fraaie wijze hun strafschoppen te stoppen, maar door goals van Scott McTominay, Rashford en Martial stond United na 73 minuten toch op 0-3.

Onel Hernández zorgde vlak voor tijd nog voor de eretreffer namens Norwich City (1-3).

'The Red Devils' klimmen door de overwinning van plaats vijftien naar plek zeven op de ranglijst. United heeft dertien punten na tien speelrondes.

Liverpool verstevigde de koppositie in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Koploper Liverpool klopt Tottenham

Liverpool won in eigen huis met 2-1 van Tottenham Hotspur. De Champions League-winnaar kende een dramatische start, want Harry Kane zorgde na één minuut al voor de 0-1. De spits reageerde attent nadat Son Heung-min via een verdediger op de lat schoot.

De thuisploeg herstelde na rust de schade. Aanvoerder Jordan Henderson schoot bij de tweede paal de gelijkmaker binnen en een kwartier voor tijd maakte Mohamed Salah de 2-1 vanaf de strafschopstip.

Door de overwinning staat koploper Liverpool na tien wedstrijden weer zes punten voor op Manchester City, dat zaterdag al met 3-0 won van Aston Villa. 'The Reds' hebben na tien duels 28 punten, City staat op 22 punten. Tottenham zakt naar plaats elf en heeft pas twaalf punten.

Arsenal slaagde er niet in de drie punten te pakken. (Foto: Pro Shots)

Arsenal geeft voorsprong weg

Arsenal heeft tegen Crystal Palace een 2-0-voorsprong weggegeven. Via Sokratis Papastathopoulos en David Luiz stonden 'The Gunners' al na negen minuten op die comfortabele voorsprong, maar via Luka Milivojevic (penalty) en Jordan Ayew kwamen de bezoekers langszij.

Verdediger Sokratis leek Arsenal zes minuten voor tijd alsnog de drie punten te bezorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd na een eerdere overtreding van Calum Chambers.

Arsenal blijft door het gelijke spel de nummer vijf in de Premier League met zestien punten na tien duels. Crystal Palace heeft één punt minder en staat zesde.

