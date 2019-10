Trainer Erik ten Hag is lovend over het spel van Ajax in de eerste helft van De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers scoorden voor rust vier keer en boekten zo een 4-0-thuiszege op de Rotterdammers.

"Ik heb echt genoten van mijn ploeg", complimenteerde Ten Hag zijn spelers bij FOX Sports. "De drive waarmee we speelden en het tactisch vermogen waarop we met het speelplan omgingen. We hebben uitstekend gespeeld."

Ajax stond in de Johan Cruijff ArenA al na zeven minuten met 2-0 voor dankzij doelpunten van Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico. Vervolgens voerden David Neres en Donny van de Beek de score verder op.

"Op de juiste momenten hebben we druk gezet, waardoor Feyenoord de bal niet rond kon spelen", vervolgde de coach. "We kregen veel ruimte, maar die hebben we zelf gecreëerd en daar hebben we ook gebruik van gemaakt."

Hakim Ziyech opende al in de tweede minuut de score voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Menselijk dat het na rust wat minder ging'

Na rust deed Ajax wat rustiger aan, waardoor een grotere overwinning uitbleef. Ten Hag had er begrip voor dat zijn ploeg in de tweede helft minder goed speelde.

"In de rust zeiden we wel dat we wilden doorgaan, want we wilden er nog een paar goals bij maken. Het is niet meer dan menselijk dat het dan toch wat minder gaat, omdat de concentratie minder is. Maar de eerste helft was fantastisch."

Door de overwinning gaat Ajax steviger aan kop in de Eredivisie. De ploeg van Ten Hag heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee AZ. De Alkmaarders wonnen eerder op de dag verrassend met 0-4 bij PSV, dat evenveel punten heeft als AZ en derde staat.

Donny van de Beek bepaalde al voor rust de eindstand in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek: 'Er zat veel pit en agressiviteit in'

Ook Van de Beek was lovend over het spel van Ajax in de eerste helft. "We hebben goed gespeeld", concludeerde de middenvelder. "We waren scherp, maakten snel goals en waren goed aan de bal."

"Er zat veel pit en agressiviteit in. Dat was woensdag ook zo, maar toen waren we aan de bal niet zuiver", doelde hij op het Champions League-duel met Chelsea, dat de koploper in de Eredivisie eerder deze week met 0-1 verloor.

"Als ik kritisch ben, hadden we er nog een paar bij kunnen prikken. Maar 4-0 is een mooie uitslag en de nederlaag van PSV is extra goed nieuws", besloot Van de Beek.

