Ajax heeft zondag een zwak spelend Feyenoord dieper in de problemen geduwd en de koppositie in de Eredivisie verstevigd. De Amsterdammers scoorden in de eerste helft vier keer tegen de aartsrivaal en wonnen eenvoudig met 4-0 in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax stond na slechts zeven minuten al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico, waarna de thuisploeg nog voor rust uitliep naar 4-0 dankzij treffers van David Neres en Donny van de Beek.

Het was de eerste keer sinds mei 1957 dat Feyenoord bij rust een achterstand van vier goals had in een competitiewedstrijd.

De regerend landskampioen creëerde ook in de tweede helft een aantal opgelegde kansen, maar er vielen geen doelpunten meer, waardoor Feyenoord nog genadig wegkwam met 4-0. De grootste zege van Ajax in de Klassieker blijft de 8-2 van 18 september 1983.

Ajax heeft door de zege na elf speelrondes al zes punten voorsprong op de concurrentie. De ploeg van trainer Erik ten Hag profiteerde optimaal van de pijnlijke nederlaag die PSV eerder op de dag in eigen huis leed tegen AZ (0-4).

Feyenoord verkeert nog altijd in een sportieve crisis. Het elftal van de geplaagde trainer Jaap Stam, dat dit seizoen pas drie competitiewedstrijden wist te winnen, staat op een beschamende twaalfde plaats, op vijftien punten van Ajax.

Vuurwerk voor de wedstrijd van de Ajax-fans. (Foto: Pro Shots)

Ajax kent droomstart tegen Feyenoord

Ajax kende een droomstart tegen Feyenoord. De thuisclub kwam al binnen twee minuten op een 1-0-voorsprong. Ziyech stond na een pass van Dusan Tadic helemaal vrij ter hoogte van de strafschopstip en schoot de bal via keeper Kenneth Vermeer in het doel.

Daarna bleef Ajax op zoek gaan naar meer doelpunten en in de zevende minuut was het ook bij de tweede kans meteen raak. Tagliafico kreeg de bal na een fraaie combinatie op maat van Neres en rondde beheerst af: 2-0.

Feyenoord slaagde er niet in om compact te spelen en mocht van geluk spreken dat het binnen een half uur al niet 4-0 was. Promes faalde na een steekpass van Ziyech oog in oog met Vermeer en datzelfde deed Tadic na een fout van Marcos Senesi.

De bezoekers konden er helemaal niets tegenover stellen, maar leken in de 36e minuut zowaar wel op 2-1 te komen, ware het niet dat een doelpunt van Jens Toornstra terecht werd afgekeurd omdat Luciano Narsingh buitenspel stond.

De Ajacieden vieren de openingstreffer in de ArenA. (Foto: Pro Shots)

Ajax scoort nog twee keer in eerste helft

Ajax drong in de laatste tien minuten van de eerste helft toch weer even aan en dat resulteerde zowaar in de 3-0 én de 4-0. Eerst stiftte Neres in de 37e minuut prachtig raak en drie minuten later kopte Van de Beek de bal wat gelukkig in het lege doel.

Met Renato Tapia voor de geblesseerd geraakte Steven Berghuis probeerde Feyenoord na de pauze de schade te beperken, maar de dominantie van Ajax nam niet af en het was vooral wachten op de 5-0.

Ziyech (afstandsschot gepakt door Vermeer en vrije trap naast), Neres (schot over) en Van de Beek (schuiver op Vermeer en schot in het zijnet) slaagden er echter niet in om die op het scorebord te zetten.

Ajax deed het in het laatste half uur wat rustiger aan, waardoor Feyenoord ook af en toe aan aanvallen mocht denken, maar een eretreffer zat er niet in voor Stam. De trainer heeft een week de tijd om zijn team weer aan de praat te krijgen, want volgende week zondag wacht een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

De spelers van Feyenoord balen stevig na de pijnlijke nederlaag. (Foto: Pro Shots)

