Vivianne Miedema heeft Arsenal zondag in de Women's Super League aan de zege geholpen tegen Manchester City. De Oranje-international maakte het enige doelpunt in de met 1-0 gewonnen topper.

Miedema maakte vlak voor rust het winnende doelpunt voor Arsenal. De spits kreeg de bal in de loop mee van Kim Little en passeerde keeper Ellie Roebuck met een schuiver in de rechterhoek.

Voor Miedema was het haar tweede competitietreffer van het seizoen. In de Champions League was ze al zeven keer trefzeker, waarvan viermaal in de laatste wedstrijd tegen Slavia Praag (2-5-zege).

Miedema, die tot de twintig genomineerden behoort voor de Gouden Bal voor vrouwen, speelde net als Daniëlle van de Donk de hele wedstrijd mee bij Arsenal. Jill Roord viel diep in blessuretijd nog in bij 'The Gunners'.

Door de overwinning neemt Arsenal de tweede plek over van Manchester City. Beide ploegen hebben na vijf duels twaalf punten, maar de regerend landskampioen staat een plek hoger vanwege een iets beter doelsaldo.

Arsenal en City hebben één punt achterstand op Chelsea, dat dankzij een 1-3-overwinning op bezoek bij West Ham United aan kop gaat.

Beerensteyn scoort voor winnend Bayern

In Duitsland hielp Lineth Beerensteyn Bayern München aan een zege bij FF Jena: 0-3. De Oranje-international bepaalde kort na rust de eindstand en maakte haar derde competitiedoelpunt van het seizoen.

Dankzij de overwinning bezet Bayern met achttien punten uit acht wedstrijden de derde plek in de Bundesliga. De achterstand op koploper VfL Wolfsburg bedraagt zes punten.

Het Wolfsburg van Dominique Bloodworth haalde zaterdag met 5-1 uit tegen SGS Essen en is dit seizoen nog zonder puntenverlies. 1899 Hoffenheim staat tweede op drie punten van de koploper.