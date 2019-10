FC Groningen-trainer Danny Buijs en zijn aanvoerder Mike te Wierik hielden zich zondag na het 1-1-gelijkspel in de derby op bezoek bij sc Heerenveen niet in bij hun kritiek op de videoscheidsrechter (VAR).

"We hebben het na de wedstrijd weer alleen maar over de VAR, daar word je schijtziek van", zei Te Wierik tegen RTV Noord. "Ik moet oppassen met wat ik zeg, want anders ben ik volgende week geschorst. Maar ik vind dat het nu wel een keer tijd is om er wat aan te doen. Op deze manier is het gewoon klote, het lijkt alsof er maar wat gebeurt."

De woede van FC Groningen richtte zich op twee penaltymomenten in de 'Derby van het Noorden'. Aan het einde van de eerste helft kwam Heerenveen op 1-0 uit een strafschop van Hicham Faik, nadat Deyovaisio Zeefuik op aanraden van de VAR bestraft was voor een ongelukkige handsbal.

De rechtsback van FC Groningen kreeg de bal op zijn arm in het zestienmetergebied, maar volgens de Groningers kwam dat door een duwtje van Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke. Scheidsrechter Allard Lindhout gaf eerst een corner, maar veranderde van mening nadat hij op aanraden van VAR Joey Kooij minutenlang naar de beelden had gekeken.

"Laat ik vooropstellen dat we zelf meer hadden moeten doen om de voorzet eruit te halen", aldus Buijs. "Maar in mijn optiek wordt Zeefuik licht uit balans gebracht door Ejuke en vervolgens raakt hij de bal met zijn arm. Ongelukkig, maar absoluut geen bewuste bal naar de hand. En dus geen penalty."

"De scheidsrechter beoordeelt dat ook zo en geeft een corner, maar dan gaat zo'n VAR zich er weer mee bemoeien. Daar word ik wel een keer kotsmisselijk van", fulmineerde de trainer van FC Groningen. "Volgens mij is de VAR bedoeld voor momenten dat het echt duidelijk is dat een scheidsrechter een grote fout maakt, niet om een scheidsrechter voor dit soort momenten naar de monitor te roepen."

FC Groningen-trainer Danny Buijs. (Foto: Pro Shots)

'Op deze manier werkt de VAR niet'

In de tweede helft vond Te Wierik dat hij een strafschop verdiende nadat hij bij een vrije trap werd vastgehouden door Ricardo van Rhijn. Lindhout beoordeelde het echter niet als een overtreding en de VAR greep niet in.

"Ik werd aan mijn shirt getrokken, blijkbaar mag dat nu. Ik snap er niks meer van", baalde Te Wierik. "Op deze manier werkt de VAR niet. Het lijkt wel alsof er de helft van de tijd niet opgelet wordt."

Het was Buijs en Te Wierik niet ontgaan dat Kooij ook de VAR was toen Groningen aan het begin van het seizoen met 1-3 verloor van FC Twente. De Groningers beëindigden die wedstrijd met negen man en kregen twee strafschoppen tegen.

"We moeten uitgaan van de goedheid van de mens, maar ik heb me vandaag ook afgevraagd of het toeval is dat het om dezelfde VAR gaat", aldus Buijs. "Het is voor de tweede keer Joey Kooij die dit soort keuzes maakt en voor de tweede keer blijkt dat het niet 100 procent zeker is dat hij de juiste beslissing heeft genomen."

De VAR speelde een hoofdrol bij sc Heerenveen-FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Arbiter geeft fout bij moment met Te Wierik toe

Scheidsrechter Lindhout legde na de wedstrijd bij FOX Sports uit waarom hij na het bekijken van de beelden een penalty gaf voor de handsbal van Zeefuik. "Op basis van de beelden kan ik niet ontkennen dat de hand naar de bal gaat. Dit valt onder opzettelijk hands. Ik snap de twijfel, maar vind het wel een strafschop."

De arbiter vond wel dat hij een fout had gemaakt bij het moment tussen Te Wierik en Van Rhijn. "Ik heb de beelden bekeken en vind het een strafschop."

Lindhout gaf een kwartier voor tijd wel een penalty aan FC Groningen na een handsbal van Sherell Floranus. Charlison Benschop zette vanaf 11 meter de eindstand op 1-1.

