Marten de Roon heeft Atalanta zondag in de Serie A met twee assists aan een 7-1-overwinning op Udinese geholpen. In Spanje greep Granada verrassend de koppositie na een 1-0-zege op Real Betis.

De Roon leverde de assist bij de gelijkmaker van Josip Ilicic en de 7-1 van Amad Traoré. Luis Muriel maakte drie treffers, waarvan twee uit een strafschop. De andere goals kwamen op naam van Ilicic en Mario Pasalic.

Udinese kwam in Bergamo nog op voorsprong via een doelpunt van Stefano Okaka, maar daarna hadden de bezoekers weinig meer te vertellen. Tien minuten na de gelijkmaker moest Udinese bovendien met tien man verder door een tweede gele kaart voor Nicholas Opoku.

De Roon speelde net als Hans Hateboer de hele wedstrijd mee bij Atalanta, dat zich met de grote zege revancheerde voor de 5-1-nederlaag bij Manchester City in de Champions League. De Noord-Italiaanse formatie bezet de derde plek en heeft drie punten achterstand op koploper Juventus en twee op nummer twee Internazionale.

Bovendien liep Atalanta uit op nummer vier Napoli, dat op bezoek bij SPAL niet verder kwam dan 1-1. Oud-Ajacied Arek Milik opende de score voor de Napolitanen, waarna Jasmin Kurtic voor de gelijkmaker tekende. De achterstand van Napoli op Atalanta is nu drie punten.

Zonder de geschorste Justin Kluivert won AS Roma in eigen huis met 2-1 van AC Milan. Nicolo Zaniolo maakte na een klein uur spelen de winnende treffer. Edin Dzeko (1-0) en Theo Hernandez (1-1) waren daarvoor al trefzeker.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Granada boekte een 1-0-zege op Real Betis. (Foto: Getty Images)

Granada grijpt koppositie in La Liga

In La Liga kroonde Álvaro Vadilla zich tot matchwinner bij Granada-Betis door na iets meer dan een uur spelen het enige doelpunt te maken in het Estadio Nuevo Los Cármenes: 1-0. De Andalusiërs kunnen daardoor dit weekend niet meer gepasseerd worden op de ranglijst.

Granada staat na tien wedstrijden op twintig punten en heeft één punt meer dan Barcelona. De regerend landskampioen komt dit weekend niet in actie, omdat de Clásico tegen Real Madrid werd verplaatst naar 18 december vanwege de onrust in Catalonië.

Ook nummer drie Real Sociedad, nummer vier Atlético Madrid en nummer vijf Sevilla hebben een punt minder dan Granada, maar zij kwamen dit weekend al wel in actie. Sociedad won door een doelpunt van oud-Willem II'er Alexander Isak met 0-1 bij Celta de Vigo en Atlético versloeg Athletic Bilbao zaterdag met 2-0.

Sevilla won zondagavond met 2-0 van Getafe. Luuk de Jong begon op de bank bij de thuisploeg en zag dat zijn concurrent Javier Hernández in de 69e minuut de score opende. Lucas Ocampos maakte tien minuten later de 2-0, waarna De Jong vlak voor tijd nog inviel.

Nummer zes Real Madrid heeft ook minder verliespunten dan Granada. 'De Koninklijke' heeft twee punten minder dan de koploper, maar moet dus nog een wedstrijd inhalen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Wout Weghorst kwam niet tot scoren voor Wolfsburg. (Foto: Getty Images)

Gladbach weer koploper, Wolfsburg wint niet

Borussia Mönchengladbach heroverde de koppositie in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose won in eigen huis met 4-2 van Eintracht Frankfurt.

Voor Gladbach kwamen Marcus Thuram, Oscar Wendt, Nico Elvedi en Denis Zakaria tot scoren. Danny da Costa en Martin Hinteregger deden dat namens Frankfurt. 'BMG' heeft nu negentien punten na negen duels en dat is één punt meer dan regerend kampioen Bayern München.

VfL Wolfsburg slaagde er niet in om de drie punten te pakken. Met Wout Weghorst de hele wedstrijd in de punt van de aanval eindigde het thuisduel met Augsburg in 0-0. Wolfsburg staat nu vierde met zeventien punten uit negen duels.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga