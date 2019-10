AZ heeft zondag PSV vernederd in het Philips Stadion. De ploeg van trainer Arne Slot was met 0-4 veel te sterk voor de Eindhovenaren, die lang met tien man speelden.

Het is voor PSV de eerste thuisnederlaag in de Eredivisie sinds het verlies tegen Feyenoord op 18 september 2016 (0-1), 53 thuiswedstrijden geleden.

Spits Myron Boadu was namens AZ vlak voor rust twee keer trefzeker in het Philips Stadion. PSV speelde toen al met tien man na een directe rode kaart voor middenvelder Ryan Thomas, die voor het eerst in de basis stond bij de Brabanders. Na de pauze tekende Jonas Svensson voor de 0-3 en Dani de Wit voor de 0-4.

AZ mag zich door de ruime zege op PSV nu de nummer twee van de Eredivisie noemen. Beide clubs hebben 23 punten na elf duels, maar het doelsaldo van de Alkmaarders is beter. De achterstand op Ajax is drie punten. De Eredivisie-koploper speelt zondag om 16.45 uur nog wel De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord.

Voor de ploeg van trainer Mark van Bommel gaat de Eredivisie zaterdag verder met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. AZ ontvangt op die dag FC Twente.

Het moment dat PSV'er Ryan Thomas door arbiter Pol van Boekel van het veld wordt gestuurd. (Foto: Pro Shots)

AZ profiteert van rode kaart Thomas

PSV begon gehavend aan het thuisduel met AZ. Van Bommel kon door blessures niet beschikken over Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren. Nick Viergever en Jorrit Hendrix waren geschorst vanwege hun rode kaarten vorige week tegen FC Utrecht (3-0-verlies).

Na een vroege mogelijkheid voor Denzel Dumfries (schot geblokt) kregen de bezoekers de eerste grote kans, maar Boadu schoot in kansrijke positie net naast het doel van Jeroen Zoet.

Halverwege de eerste helft moest PSV verder met tien man. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf Thomas na een stevige overtreding op Fredrik Midtsjø eerst nog de gele kaart, maar na het bekijken van de beelden werd dat rood voor de Nieuw-Zeelander.

AZ had als gevolg van de manmeersituatie meer balbezit in het eerste bedrijf, maar kreeg niet echt grote kansen. Toch stonden de bezoekers bij rust met 0-2 voor.

Eerst verschalkte Boadu doelman Zoet in de korte hoek na een fraaie steekpass van Calvin Stengs en één minuut later tikte diezelfde Boadu een lage voorzet van Owen Wijndal binnen.

Myron Boadu was bij AZ de grote man met twee doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Svensson en De Wit vergroten marge voor AZ

PSV-coach Van Bommel greep halverwege in en bracht Jordan Teze en Konstantinos Mitroglou binnen de lijnen. Het eerste wapenfeit na rust was ook voor de thuisploeg, maar Cody Gakpo raakte het zijnet.

AZ bleef veel in balbezit en Boadu had na tien minuten in de tweede helft dé kans op zijn derde van de middag. De spits kon vrij inkoppen na een scherpe voorzet van Wijndal, maar de inzet ging over.

In het vervolg van de tweede helft zochten beide clubs wel de aanval, alleen leverde dat geen kansen op. De 0-3 van Svensson viel dan ook een beetje uit het niets. De rechtsback werd in het strafschopgebied gevonden door Stengs en schoot hard raak in de korte hoek.

Als invaller maakte De Wit het vijf minuten later nog pijnlijker voor PSV. De middenvelder werkte een voorzet van Midtsjø met zijn hak tegen de touwen.

Boadu raakte in de slotfase nog de paal, waardoor het voor PSV geen evenaring werd van de grootste thuisnederlaag in de Eredivisie. In 1958 won Ajax namelijk met 0-5 in Eindhoven.

AZ heeft door de zege evenveel punten als PSV. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie