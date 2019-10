Ajax begint zondag met David Neres in de basis aan de Klassieker in eigen huis tegen Feyenoord. De Amsterdammers spelen met een extra aanvallend middenveld, wat ten koste gaat van Edson Álvarez.

Neres begon in de afgelopen drie competitiewedstrijden en ook in de eerste drie Champions League-wedstrijden op de reservebank, omdat er voor Álvarez of Klaas-Jan Huntelaar werd gekozen, maar hij krijgt tegen Feyenoord weer eens een kans.

Ajax is na tien speelrondes koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft drie punten voorsprong op naaste achtervolger PSV, die op dit moment op een nederlaag lijkt af te stevenen tegen AZ.

Feyenoord is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De equipe van trainer Jaap Stam, die pas drie duels wist te winnen, is pas terug te vinden op de elfde plaats en heeft al twaalf punten achterstand op Ajax.

Ajax en Feyenoord spelen de 152e Klassieker. Ajax won de afgelopen vier edities in de Johan Cruijff ArenA en Feyenoord zegevierde in 2005 voor het laatst in het stadion van de aartsrivaal.

De wedstrijd van zondag begint om 16.45 uur in de uitverkochte ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die zijn eerste Klassieker fluit. Jeroen Manschot fungeert als videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Promes; Ziyech, Tadic, Neres.

Opstelling Feyenoord: Nog niet bekend.