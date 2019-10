Maurizio Sarri heeft het zaterdagavond wederom opgenomen voor Matthijs de Ligt. De verdediger veroorzaakte een strafschop in de uitwedstrijd tegen Lecce (1-1), waardoor Juventus twee punten liet liggen.

De twintigjarige De Ligt kreeg tien minuten na rust een van richting veranderd schot onfortuinlijk op zijn arm. Scheidsrechter Paolo Valeri wees naar de stip, waarna Marco Mancosu de gelijkmaker aantekende in Stadio Via del Mare.

"Dit zag er voor mij uit als een gewoon moment in de wedstrijd waar hij niet veel aan kon doen", zei Sarri na het uitduel. "De bal werd nog aangeraakt door een tegenstander die dicht bij hem stond. Met de nieuwe regels is het lastig om zulke situaties te voorkomen."

Het was al de derde keer in enkele maanden tijd dat De Ligt door hands een strafschop veroorzaakte. Dat gebeurde hem ook al met het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-4-zege) en met Juventus tegen Internazionale (1-2-zege).

Op 19 oktober kwam De Ligt bovendien goed weg in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Bologna. De oud-Ajacied gleed uit in het strafschopgebied en kreeg de bal vervolgens op zijn arm, maar dat leverde de bezoekers geen strafschop op.

Matthijs de Ligt was verantwoordelijk voor het puntenverlies van 'Juve'. (Foto: Pro Shots)

Bonucci weer in de bres voor De Ligt

Leonardo Bonucci, met wie De Ligt bij Juventus een defensief centrum vormt, nam het dit seizoen al vaker op voor de regelmatig bekritiseerde Nederlander en springt ook nu voor hem in de bres. De Italiaan denkt dat De Ligt zich snel zal aanpassen.

"Dit soort dingen gebeuren soms", benadrukt Bonucci volgens Gazzetta Dello Sport. "Het is normaal dat Matthijs zich daardoor wat onzeker voelt, maar hij moet zich juist comfortabel voelen. We maken allemaal fouten. Hij is een groot talent en het is niet alleen zijn fout dat we niet wonnen bij Lecce."

Juventus kwam het puntenverlies bij Lecce niet heel duur te staan, want concurrent Internazionale slaagde er niet in om te winnen van Parma (2-2). De 'Oude Dame' gaat daardoor nog altijd aan kop met 23 punten, één meer dan Inter.

De Ligt heeft ondertussen tien officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor Juventus, dat hem afgelopen zomer voor 75 miljoen euro van Ajax overnam. De 21-voudig international kwam alleen tegen Parma en Hellas Verona niet in actie.

