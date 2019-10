Ajax-Feyenoord ·

David Neres luistert zijn rentree in de basis op met een fraaie goal. De Braziliaan wordt perfect de diepte in gestuurd door Dusan Tadic en passeert Kenneth Vermeer met een subtiel stiftje. Ajax leek even wat rustiger aan te doen, maar slaat keihard toe op het moment dat Feyenoord terug in de wedstrijd hoopt te komen.