Bryan Linssen heeft goede hoop dat Riechedly Bazoer binnenkort weer terugkeert bij Vitesse. De middenvelder werd deze week uit de selectie gezet door de Arnhemmers na een incident op de training.

"Wat ik hoop is dat Bazoer hulp krijgt en daarna het gezicht de goede kant op heeft staan", zei Linssen zaterdagavond na het verloren thuisduel met ADO Den Haag (0-2) tegen FOX Sports. "Het is een genot om samen met hem te voetballen, dus ik hoop dat hij snel weer komt schitteren op het veld."

Bazoer werd woensdag op de open training weggestuurd na een conflict met aanvaller Jay-Roy Grot. De middenvelder richtte zich volgens omstanders daarna ook tot trainer Leonid Slutsky. "Fuck off, I don't want to play for your team (Rot op, ik wil niet voor jouw team spelen, red.)", zou Bazoer tegen zijn Russische coach gezegd hebben.

Vitesse maakte donderdag bekend dat de 22-jarige Bazoer voorlopig geen deel uitmaakt van de selectie en hij ontbrak zaterdag dan ook in de GelreDome voor het duel met ADO. Het is niet duidelijk of en wanneer de oud-Ajacied zich weer bij de hoofdmacht voegt.

"De deur gaat wat de spelers betreft nooit dicht, zeker niet", benadrukte Linssen. "Hopelijk krijgt hij hulp, zodat dit hem in de rest van zijn carrière niet meer overkomt. Hij is pas 22 jaar en heeft nog een mooie toekomst te gaan."

Bryan Linssen en Vitesse verloren zaterdag met 0-2 van ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Slutsky: 'Alles hangt nu af van Bazoer'

Trainer Slutsky wilde na de wedstrijd van zaterdag weinig kwijt over de situatie rondom Bazoer. De Rus, die wel duidelijk maakte dat de zesvoudig Oranje-international dinsdag niet in actie zal komen tegen De Graafschap in de TOTO KNVB Beker, vindt dat de bal nu bij de hoofdpersoon zelf ligt.

"Ik heb geen controle over de situatie", zei Slutsky in gesprek met FOX Sports. "Alles hangt nu af van Bazoer en of hij klaar is om in gesprek te gaan. Het is ook geen kwestie tussen hem en mij, maar meer tussen hem en het team. Meer kan ik er nu niet over zeggen."

Uitgerekend zonder Bazoer leed Vitesse zaterdag de eerste competitienederlaag sinds 14 september. ADO stond al na zes minuten op een 0-2-voorsprong en ondanks een groot overwicht wist Vitesse die achterstand niet meer weg te werken, waardoor de nummer drie verzuimde om in gelijk puntenaantal met koploper Ajax te komen.

"Als de wedstrijd twee uur langer had geduurd, waren we ook niet tot scoren gekomen", zei een balende Slutsky. "Soms zit er zo'n duel tussen dat je gewoonweg niet kunt winnen. We waren ongelooflijk ongelukkig in de afronding, dus het is geen reden om in paniek te raken."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie