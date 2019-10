Fortuna Sittard heeft zaterdag zijn tweede zege van het seizoen geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Sjors Ultee won voor eigen publiek de Limburgse derby tegen VVV-Venlo met 4-1 dankzij een hattrick van Mark Diemers. Heracles Almelo won thuis eenvoudig van PEC Zwolle: 4-0.

Diemers opende in de negende minuut de score voor Fortuna tegen VVV door een vrije trap vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied in de korte hoek te plaatsen. VVV-doelman Thorsten Kirschbaum liet zich daardoor verrassen en zag er niet heel goed uit.

Ruim een kwartier later was Diemers opnieuw trefzeker. Ditmaal krulde hij een vrije trap van zo'n twintig meter prachtig in de linkerbovenhoek. VVV kon in de eerste helft alleen voor gevaar zorgen met een inzet van Elia Soriano die net naast ging.

Kort na rust maakte Amadou Ciss de derde treffer voor Fortuna. De Senegalees onderschepte een pass van een VVV'er en schoot vanaf een meter of 25 raak. Diemers leek even later zijn hattrick te completeren, maar die treffer werd afgekeurd wegens hands van Bassala Sambou.

Opoku brengt VVV terug in de wedstrijd

De wedstrijd in Sittard leek gespeeld, maar iets meer dan een kwartier voor tijd zorgde Johnatan Opoku voor de 3-1. De invaller kopte raak uit een hoekschop van Richard Neudecker en was even later dicht bij de aansluitingstreffer met een vrije trap op de lat.

In de slotfase besliste Fortuna de wedstrijd alsnog. De thuisploeg kreeg een penalty nadat Ciss naar de grond ging in het zestienmetergebied, waarna Diemers zijn hattrick voltooide.

Door de overwinning klimt Fortuna met negen punten uit elf wedstrijden naar de zestiende plaats. VVV, dat zijn vijfde nederlaag op rij leed, heeft evenveel punten, maar zakt vanwege een slechter doelsaldo naar de zeventiende plek. Hekkensluiter RKC Waalwijk heeft acht punten minder dan de twee Limburgse ploegen.

Heracles Almelo kende een makkelijke avond tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Heracles eenvoudig langs PEC

In Almelo kwam Heracles in de zeventiende minuut op voorsprong via een doelpunt van Lennart Czyborra. De Duitser vond het doel met een volley, nadat een verdediger van PEC de bal niet goed wegkopte.

Halverwege de tweede helft verdubbelde Silvester van der Water de marge voor Heracles. De spits werkte de bal binnen na voorbereidend werk van Mauro Júnior en Cyriel Dessers.

Mauro Júnior besliste de wedstrijd tien minuten voor tijd. De Braziliaan benutte de rebound, nadat een schot van Joey Konings werd gekeerd door PEC-doelman Xavier Mous. In de slotfase raakte Lennart Thy de lat namens de Zwollenaren, waarna Konings in blessuretijd de eindstand bepaalde.

Door de overwinning klimt Heracles naar de zesde plaats op de ranglijst. PEC zakt naar de dertiende plaats.

