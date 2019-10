Willem II heeft zich dankzij een overwinning op RKC op de vijfde plaats van de Eredivisie genesteld. De ploeg van trainer Adrie Koster won zaterdag de Brabantse derby tegen de hekkensluiter uit Waalwijk met 2-1.

Willem II legde de basis voor de thuiszege in het eerste kwartier. Freek Heerkens opende in de elfde minuut de score, Pol Llonch maakte er vier minuten later 2-0 van. Stanley Elbers deed iets terug namens RKC.

De Tilburgers schuiven door de overwinning op van de zevende naar de vijfde plaats, met negentien punten uit elf duels. FC Utrecht (uit tegen Sparta) en sc Heerenveen (thuis tegen FC Groningen) kunnen Willem II zondag weer van die positie verdrijven.

RKC blijft door de tiende nederlaag van het seizoen op één schamel puntje staan. In de geschiedenis van de Eredivisie haalde alleen Willem II ooit (in het seizoen 2010/2011) maar één punt uit de eerste elf duels. De Tilburgers eindigden dat jaar met vijftien punten als laatste.

Willem II maakt verschil met vroege goals

RKC kreeg vorige week veel complimenten nadat het maar nipt met 1-2 verloor van Ajax. Van de felheid van een week geleden was op bezoek bij Willem II aanvankelijk maar weinig te bespeuren.

Willem II oogde scherper en kwam al vroeg op voorsprong toen Heerkens zijn hoofd zette tegen een vrije trap van Mike Ndayishimiye. Snel daarna verdubbelde Llonch de voorsprong nadat hij alle ruimte had gekregen van de RKC-defensie.

Met een knappe uithaal in de bovenhoek bracht Elbers in de twintigste minuut de spanning terug. De bezoekers kregen in de tweede helft kansen op de gelijkmaker, maar konden de zesde competitiezege van Willem II niet voorkomen.

