Vitesse heeft de kans laten liggen om voor minimaal een dag naast Ajax aan kop van de Eredivisie te komen. De Arnhemmers gingen zaterdag thuis tegen ADO Den Haag verrassend met 0-2 onderuit. Willem II versloeg RKC Waalwijk met 2-1.

De eindstand in Gelredome stond al na 6 minuten op het scorebord door toedoen van Crysencio Summerville en Lex Immers. Vitesse kwam de mokerslag van de twee vroege tegengoals niet meer te boven.

Met 23 punten uit elf wedstrijden blijft Vitesse steken op de derde plaats. Ajax (26) en PSV (23) komen zondag nog in actie tegen respectievelijk Feyenoord en AZ. ADO, dat de laatste drie competitieduels had verloren, heeft nu negen punten uit elf duels.

Voor Vitesse komt door het verlies tegen ADO een einde aan een ongeslagen reeks van twintig thuisduels. De laatste nederlaag voor eigen publiek dateerde van 2 september vorig jaar, toen Ajax met 0-4 te sterk was.

Summerville jongste ADO-doelpuntenmaker ooit

Het geplaagde ADO verraste door in Arnhem meteen brutaal de aanval te zoeken. Al na anderhalve minuut kwamen de bezoekers op voorsprong toen Summerville scoorde uit de rebound, nadat Remko Pasveer een omhaal van Immers nog had kunnen pareren. Summerville is met 17 jaar en 361 dagen de jongste doelpuntenmaker voor ADO in de Eredivisie.

Vier minuten later had Immers zijn doelpunt alsnog te pakken. Vanuit stand schoot de middenvelder de bal met veel gevoel in de bovenhoek.

Vitesse leek nog genoeg tijd te hebben om de schade te herstellen, maar creëerde amper kansen. Alleen Matavz was dicht bij de aansluitingstreffer. De Sloveense spits zag in de eerste helft zijn inzet van de doellijn gehaald worden en stond na rust nipt buitenspel toen hij dacht te scoren.

Willem II won, net als ADO, dankzij twee vroege doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Willem II dankzij zege naar vijfde plaats

Willem II nestelde zich op de vijfde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster won zaterdag de Brabantse derby tegen de hekkensluiter uit Waalwijk met 2-1.

Willem II legde de basis voor de thuiszege in het eerste kwartier. Freek Heerkens opende in de elfde minuut de score, Pol Llonch maakte er vier minuten later 2-0 van. Stanley Elbers deed iets terug namens RKC.

De Tilburgers schuiven door de overwinning op van de zevende naar de vijfde plaats, met negentien punten uit elf duels. FC Utrecht (uit tegen Sparta) en sc Heerenveen (thuis tegen FC Groningen) kunnen Willem II zondag weer van die positie verdrijven.

RKC blijft door de tiende nederlaag van het seizoen op één schamel puntje staan. In de geschiedenis van de Eredivisie haalde alleen Willem II ooit (in het seizoen 2010/2011) maar één punt uit de eerste elf duels. De Tilburgers eindigden dat jaar met vijftien punten als laatste.

Willem II maakt verschil met vroege goals

RKC kreeg vorige week veel complimenten nadat het maar nipt met 1-2 verloor van Ajax. Van de felheid van een week geleden was op bezoek bij Willem II aanvankelijk maar weinig te bespeuren.

Willem II oogde scherper en kwam al vroeg op voorsprong toen Heerkens zijn hoofd zette tegen een vrije trap van Mike Ndayishimiye. Snel daarna verdubbelde Llonch de voorsprong nadat hij alle ruimte had gekregen van de RKC-defensie.

Met een knappe uithaal in de bovenhoek bracht Elbers in de twintigste minuut de spanning terug. De bezoekers kregen in de tweede helft kansen op de gelijkmaker, maar konden de zesde competitiezege van Willem II niet voorkomen.

