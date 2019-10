Jürgen Locadia heeft 1899 Hoffenheim zaterdag met een doelpunt aan een 2-3-overwinning op Hertha BSC geholpen in de Bundesliga. Bayern München won met 2-1 van FC Union Berlin en is in ieder geval voor een dag koploper.

Locadia opende na ruim een half uur spelen de score voor Hoffenheim tegen Hertha. De aanvaller, die dit seizoen door de Duitse club wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, vond het doel met een schot van net buiten de zestienmetergebied en maakte zijn eerste goal voor de ploeg van coach Alfred Schreuder.

In de slotfase van de eerste helft verdubbelde Andrej Kramaric de marge voor Hoffenheim. Na rust kwam Hertha langszij via treffers van Dodi Lukebakio en Salomon Kalou, maar vervolgens bezorgde Benjamin Hübner de bezoekers alsnog de winst. Kort daarna kwamen de hoofdstedelingen bovendien met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Vladimir Darida.

Locadia werd na een uur gewisseld bij Hoffenheim, waar Joshua Brenet op de bank bleef. 'Die Kraichgauer' passeren Hertha dankzij de zege in de middenmoot van de ranglijst. Bij de thuisploeg maakte Karim Rekik de negentig minuten vol en moest Javairô Dilrosun genoegen nemen met een plek op de bank.

Bayern München maakte het zichzelf lastig tegen FC Union Berlin.

Bayern boekt benauwde zege op Union Berlin

In de Allianz Arena kwam Bayern na dertien minuten op voorsprong tegen Union Berlin dankzij een doelpunt van Benjamin Pavard. Vroeg in de tweede helft zorgde Robert Lewandowski voor de 2-0 en leek 'Der Rekordmeister' op weg naar een eenvoudige zege.

Na een klein uur spelen kreeg Union Berlin echter de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer, maar Sebastian Andersson miste een strafschop. De laagvlieger mocht in de slotfase opnieuw aanleggen vanaf 11 meter en ditmaal bracht Sebastian Polter de spanning wel terug. Een punt zat er echter niet meer in voor de bezoekers.

Door de overwinning neemt Bayern de koppositie over van Borussia Mönchengladbach. De regerend landskampioen staat na negen wedstrijden op achttien punten en heeft twee punten voorsprong op Gladbach, dat zondag nog wel Eintracht Frankfurt ontvangt.

De derby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund leverde weer enkele verhitte momenten op.

Geen doelpunten in 'Kohlenpottderby'

In de 'Kohlenpottderby' speelden Schalke 04 en Borussia Dortmund met 0-0 gelijk in Gelsenkirchen. Suat Serdar was met een schot op de paal namens 'Dei Königsblauen' het dichtst bij een doelpunt.

Door het gelijkspel verzuimt Dortmund zich naast Bayern te voegen aan de kop van de ranglijst. De ploeg van coach Lucien Favre heeft nu twee punten achterstand op de koploper. Schalke heeft weer een punt minder dan Dortmund.

SC Freiburg is met zeventien punten de verrassende nummer twee in de Bundesliga. De Zuid-Duitse formatie klopte met de Nederlander Mark Flekken onder de lat RB Leipzig verrassend met 2-1. Hekkensluiter SC Paderborn boekte tegen Fortuna Düsseldorf de eerste zege van het seizoen: 2-0.

