Matthijs de Ligt is zaterdag mede debet geweest aan het puntenverlies van Juventus op bezoek bij laagvlieger Lecce (1-1). De twintigjarige verdediger gaf met een handsbal een strafschop weg.

De Ligt kreeg in de 56e minuut de bal na een voorzet ongelukkig tegen zijn linkerarm, waarna scheidsrechter Paolo Valeri resoluut naar de stip wees en Marco Mancosu de strafschop raak schoot.

Juventus was vlak daarvoor nog op voorsprong gekomen dankzij een eveneens dubieuze penalty van Paulo Dybala, die dinsdag ook al twee keer scoorde thuis tegen Lokomotiv Moskou in de groepsfase van de Champions League (2-1).

De Ligt was dit seizoen al twee keer eerder verantwoordelijk voor een strafschop tegen vanwege hands. Dat gebeurde hem ook al met het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-4-zege) en met Juventus tegen Internazionale (1-2-zege).

Cristiano Ronaldo ontbrak bij Juventus. De sterspeler kreeg rust van trainer Maurizio Sarri, die in de slotfase nog een gele kaart kreeg vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

Ook Internazionale verspeelt punten

Juventus hoefde ondanks het gelijkspel de koppositie in de Serie A niet afstaan aan Internazionale, omdat de Milanezen later op zaterdag niet verder kwamen dan een 2-2-gelijkspel in eigen huis tegen Parma.

Inter, waar Stefan de Vrij gespaard werd, leek aanvankelijk een eenvoudige avond tegemoet te gaan doordat het al vroeg op voorsprong kwam door een doelpunt van Antonio Candreva.

De ploeg van trainer Antonio Conte suste zichzelf daarna een beetje in slaap en stond halverwege opeens op een 1-2-achterstand dankzij treffers van Yann Karamoh en Gervinho, waarna Romelu Lukaku na rust nog een punt redde voor Inter.

Juventus heeft na negen speelrondes nog altijd een punt voorsprong op naaste achtervolger Inter (23 om 22 punten), maar de voorsprong op nummer drie Atalanta (thuis tegen Udinese) kan zondag wel verkleint worden tot drie punten.

Memphis opnieuw trefzeker voor Lyon

Memphis Depay bezorgde Olympique Lyon later op zaterdag een broodnodige zege. De 25-jarige aanvaller, die bij afwezigheid van Marcelo de aanvoerdersband droeg, maakte een doelpunt in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Metz.

Memphis was in de 28e minuut verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt door na een fraaie versnelling beheerst raak te schieten in de verre hoek, waarna Moussa Dembele in de 33e minuut de wedstrijd eigenlijk al besliste met een strafschop.

Dinsdag was Memphis ook al trefzeker op bezoek bij Benfica in de groepsfase van de Champions League, maar daarmee kon hij niet voorkomen dat Lyon een 2-1-nederlaag leed.

Lyon maakte tegen Metz een einde aan een serie van acht competitiewedstrijden op rij zonder overwinning en klom daardoor naar de nog altijd teleurstellende dertiende plaats in Ligue 1.

Atlético boekt eindelijk weer zege

In Spanje boekte Atlético Madrid na drie remises op rij eindelijk weer een overwinning. De ploeg van trainer Diego Simeone versloeg Athletic Club met 2-0.

Saúl opende namens Real na een half uur spelen de score. Álvaro Morata zorgde in de 64e minuut voor de beslissing. Ángel Correa gaf bij beide doelpunten de assist.

Atlético nestelt zich in punten naast FC Barcelona, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. De Spaanse koploper komt dit weekend niet in actie, omdat de Clásico tegen Real Madrid is uitgesteld wegens onlusten in Catalonië.

