Feyenoord reist zondag naar Amsterdam in de wetenschap dat een gelijkspel of een nederlaag tegen Ajax een negatieve primeur betekent. De Rotterdammers wonnen al dertien wedstrijden op rij niet in de Johan Cruijff ArenA.

De laatste overwinning van Feyenoord in Amsterdam dateert van 28 augustus 2005. Destijds werd het 1-2 door doelpunten van Salomon Kalou en Dirk Kuijt. Angelos Charisteas scoorde voor Ajax.

Sindsdien is Ajax in eigen stadion dus al veertien jaar ongeslagen tegen Feyenoord. De Amsterdammers versloegen de aartsrivaal elf keer en twee keer eindigde de Klassieker in een gelijkspel.

Als Feyenoord ook zondag zonder zege terugreist, dan kennen de Rotterdammers met veertien duels de langste reeks zonder uitoverwinning tegen een specifieke club. Tussen 1987 en 1999 werd tegen Ajax ook al eens een serie van dertien zegeloze uitwedstrijden neergezet.

Elf clubs wonnen laatste jaren vaker van Ajax

Overigens is Feyenoord sowieso bezig aan een zwakke reeks tegen Ajax, want de laatste 33 Klassiekers leidden tot slechts drie overwinningen, die dus alle drie in de eigen Kuip werden behaald.

Om dat in perspectief te plaatsen: sinds de start van het seizoen 2006/2007 waren er liefst elf clubs die vaker van Ajax wonnen, waarvan PSV met elf zeges de succesvolste is. Ook Vitesse (negen keer), AZ (acht), FC Twente, FC Utrecht, Real Madrid (allemaal zeven) en sc Heerenveen (vier) versloegen Ajax de laatste jaren vaker dan Feyenoord.

Als Feyenoord toch ergens hoop uit moet putten, dan is dat uiteraard uit de recentste Klassieker. Vorig seizoen werd het in De Kuip liefst 6-2 dankzij goals van Robin van Persie (twee), Jens Toornstra, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub.

Ajax-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat voor het eerst onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Amsterdammers gaan na tien Eredivisie-speelrondes aan kop en Feyenoord staat teleurstellend tiende.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie