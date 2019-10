Manchester City is zaterdag in het spoor gebleven van koploper Liverpool in de Premier League. De titelverdediger won in eigen huis met 3-0 van Aston Villa.

City kwam niet tot scoren in de moeizaam verlopen eerste helft, maar liep in de tweede helft snel weg bij Aston Villa door doelpunten van Raheem Sterling (46e minuut), Kevin De Bruyne (65e minuut) en Ilkay Gündogan (70e minuut).

De ploeg van manager Josep Guardiola beëindigde de wedstrijd nog wel met tien man door een rode kaart (twee keer geel) vlak voor tijd van Fernandinho, waardoor de problemen achterin alleen maar toenemen voor City.

Bij Aston Villa moest Anwar El Ghazi genoegen nemen met een invalbeurt van een kleine tien minuten. De oud-aanvaller van Ajax had de afgelopen weken een basisplaats, maar werd tegen City gepasseerd.

City verkleinde door de zege op Aston Villa het gat met Liverpool tot drie punten, maar de 'Reds', die pas één keer puntenverlies leden, komen zondag nog in eigen huis in actie tegen het kwakkelende Tottenham Hotspur.

Chelsea begaat ook geen misstap

Later op zaterdag beging Chelsea ook geen misstap in de strijd om een plek in de top vier. De Londenaren, die woensdag zegevierden bij Ajax in de groepsfase van de Champions League hadden weinig moeite met het Burnley van Erik Pieters: 2-4.

Christian Pulisic was de grote man aan de kant van Chelsea. De enige zomeraankoop had nog niet gescoord voor de 'Blues', maar zorgde tegen Burnley voor de 0-1 (21e minuut), 0-2 (45e minuut) en 0-3 (56e minuut) en daarmee een hattrick.

Chelsea liep in de 58e minuut ook nog eens uit naar 0-4 door een doelpunt van William, waarna Burnley in de slotfase nog iets terugdeed dankzij treffers van Jay Rodriguez en Dwight McNeil.

De equipe van Frank Lampard staat ondanks de zege nog altijd vierde, maar vergrootte de voorsprong op nummer vijf Arsenal, die het zondag op eigen veld opneemt tegen Crystal Palace, wel tot vijf punten.

Brighton laat langs Everton

Het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper boekte een late 3-2-zege op Everton. Lucas Digne werd de schlemiel van de middag doordat hij in de blessuretijd van de tweede helft een eigen doelpunt maakte.

Bij de twee overige wedstrijden op zaterdag viel er geen winnaar. Zowel West Ham United tegen Sheffield United (1-1) als het Watford van Daryl Janmaat tegen het AFC Bournemouth (0-0) van Nathan Aké eindigde in een gelijkspel.

Zondag worden naast Liverpool-Tottenham Hotspur ook nog Arsenal-Crystal Palace, Norwich City-Manchester United en Newcastle United-Wolverhampton Wanderers afgewerkt.

De verrassende nummer drie Leicester City noteerde vrijdag tegen Southampton (0-9) al de grootste uitzege ooit en een evenaring van de grootste zege aller tijden in de Premier League.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League