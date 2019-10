Roda JC heeft zaterdag naar verluidt een nieuwe tegenslag moeten incasseren in de strijd voor een sluitende begroting. De Telegraaf en VI melden dat de gesprekken met een potentiële investeerder zijn stukgelopen.

Volgens de media heeft Roda bij de KNVB inmiddels uitstel aangevraagd voor een bankgarantie van 906.000 euro, die maandag moet worden ingediend. Bovendien dreigt opnieuw een straf van drie punten in mindering.

De club wil niet op de berichtgeving ingaan. "Wij werken in alle stilte aan de toekomst van Roda JC. Van verder commentaar zullen wij ons onthouden", meldt een woordvoerder in gesprek met NUsport.

Roda zou in gesprek zijn geweest met Roland Hengenelst, de man achter restaurantketen La Cubanita. De zakenman meldde zich om de club te redden, maar zag het om diverse redenen uiteindelijk toch niet zitten.

Het noodlijdende Roda haalde deze zomer aanvankelijk Mauricio Garcia de la Vega binnen, maar de Mexicaanse zakenman maakte zijn beloftes niet waar en vertrok begin deze maand weer.

Roda kreeg al drie punten in mindering

Vlak voor het vertrek van Garcia de la Vega kreeg Roda al drie punten in mindering van de KNVB. Mochten de Limburgers de begroting ook bij een nieuwe deadline niet rond krijgen, dan wordt volgens De Telegraaf de licentie ingetrokken.

Roda verkeert al jaren in financiële problemen. Begin 2017 kocht Alexei Korotaev 20 procent van de aandelen, maar de Zwitserse Rus moest vlak daarna zeven maanden de cel in in Dubai. De overige 80 procent is in handen van Frits Schrouff.

Sportief gaat het eveneens bergafwaarts met Roda, dat jaren in de Eredivisie uitkwam. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong bezet na twaalf speelrondes de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie