Operationeel directeur Michael Kinsbergen vertrekt na een jaar alweer bij AZ. De functie van de voormalige Ajax-bestuurder blijkt te veel te overlappen met de taken van de overige directeuren.

"We hebben daarom gezamenlijk besloten in deze samenstelling niet verder te gaan", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn zaterdag op de website van AZ.

"Michaels inbreng is heel waardevol voor ons geweest en ik heb de mogelijkheid met hem besproken om in de toekomst een beroep op hem te mogen doen voor bepaalde projecten. Daar heeft hij positief op gereageerd."

De zestigjarige Kinsbergen werd in oktober vorig jaar aangesteld bij AZ, waar naast Eenhoorn ook technisch directeur Max Huiberts werkzaam is. Kinsbergen was tussen november 2012 en de zomer van 2015 algemeen directeur bij Ajax.

Kinsbergen onderhield in het verleden nauwe banden met Johan Cruijff en wist Ajax er met enkele grote sponsordeals financieel flink op vooruit te helpen. De Amsterdammer haalde onder meer Ziggo binnen als nieuwe hoofdsponsor.

Zorgen om stadion bij AZ

Bij AZ is het AFAS Stadion momenteel de grootste zorg van de directie. In augustus bezweek een deel van het dak en na onderzoek bleek dat de constructie niet deugde.

Aanvankelijk besloot AZ om drie kwart van het dak te vervangen, maar dinsdag maakte de huidige nummer vier van de Eredivisie bekend dat ook het dak boven de hoofdtribune onveilig is en wordt vernieuwd.

Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer AZ weer in het AFAS Stadion kan spelen. Voorlopig worden de thuisduels afgewerkt in het Cars Jeans Stadion in Den Haag.

