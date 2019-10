Leicester City-manager Brendan Rodgers is lyrisch over de manier waarop zijn ploeg vrijdagavond met Southampton afrekende. Het Premier League-duel eindigde in een historische uitslag van 0-9.

De monsterzege geldt als de grootste uitzege ooit in de Premier League en is een evenaring van de grootste overwinning ooit. Bovendien werd pas één keer eerder vijf keer gescoord in de eerste helft door de uitploeg.

Vlak na de vroege openingstreffer van Ben Chilwell kreeg Southampton-speler Ryan Bertrand een rode kaart, waarna de avond er voor de thuisfans alsmaar pijnlijker op werd. Ayoze Pérez en Jamie Vardy maakten allebei een hattrick en Youri Tielemans en James Maddison maakten de andere goals.

"We waren echt briljant. We begonnen al goed door direct aan te vallen. Natuurlijk stond Southampton al vroeg met tien man, maar als je ziet hoe we gespeeld hebben...", aldus een verblufte Rodgers.

"Het is echt prachtig dat Pérez zijn eerste goals voor ons maakte en meteen voor een hattrick zorgde. Natuurlijk maakte Vardy ook een hattrick, maar we waren vooral als ploeg heel goed."

De zege betekent dat Leicester voorlopig tweede staat. "De supporters zullen deze uitslag onderweg naar huis waarschijnlijk niet kunnen geloven", aldus Rodgers. "Dit was heel, heel, heel goed."

Een trotse Brendan Rodgers te midden van zijn spelers. (Foto: Pro Shots)

Hasenhüttl: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

Zo blij als Rodgers was, zo terneergeslagen was zijn collega Ralph Hasenhüttl. De Oostenrijkse manager van Southampton snapt niets van de offday van zijn ploeg.

"Het was een heel zware avond. Ons spel was beschamend. Ik bied mijn excuses aan en neem voor 100 procent de verantwoordelijkheid. Ik heb dit nog nooit gezien, niemand ging ervoor", verzuchtte hij. "Het was vreselijk om te zien. Iedereen die tot het einde is gebleven, is een echte fan van deze club. Leicester was op alle fronten beter. Het is nu aan mij om ons er mentaal weer bovenop te helpen."

Het record van grootste uitzege in de Premier League was al ruim twintig jaar in handen van Manchester United, dat in februari 1999 met 1-8 uithaalde bij Nottingham Forest. United won in 1995 thuis met 9-0 van Ipswich Town en moet dat record nu dus delen met Leicester.

De supporters van Southampton beleefden een inktzwarte avond. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League