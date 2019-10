Ajax belegt tijdens de komende winterstop een trainingskamp in Qatar. De selectie van coach Erik ten Hag bevindt zich van 4 tot en met 12 januari in Doha.

Waarschijnlijk zal Ajax twee oefenwedstrijden spelen tijdens het trainingskamp in Qatar. De tegenstanders worden later bekendgemaakt, maar zijn in ieder geval Europese topteams.

Het is de derde keer dat Ajax in de winterstop naar Qatar afreist. In 2015 bevonden de Amsterdammers zich er onder toenmalig trainer Frank de Boer voor het laatst.

In de vorige winterstop ging Ajax op trainingskamp naar de Verenigde Staten. De regerend landskampioen deed toen mee aan de Florida Cup en speelde tegen São Paulo (4-2-zege) en Flamengo (2-2).

Ajax zal zich in Qatar voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Die begint voor de koploper in de Eredivisie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Komende zondag staat voor Ajax de Klassieker tegen Feyenoord. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA gaat om 16.45 uur van start.

