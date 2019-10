Leicester City heeft vrijdag de grootste zege ooit in de Premier League geëvenaard. De landskampioen van 2016 haalde met 0-9 uit bij Southampton. In Duitsland vertolkte Jean-Paul Boëtius een hoofdrol bij een 3-1-thuiszege van FSV Mainz 05 op 1. FC Köln.

Bij rust stond Leicester al met 0-5 voor bij laagvlieger Southampton, dat al na twaalf minuten met tien man stond door een rode kaart voor Ryan Bertrand. Ben Chilwell opende de score in de tiende minuut, waarna ook Youri Tielemans, Ayoze Pérez (tweemaal) en Jamie Vardy trefzeker waren.

Een klein kwartier na rust maakte Pérez zijn hattrick compleet en een minuut later tekende Vardy voor de 0-7. James Maddison maakte het leed voor Southampton vijf minuten voor tijd nog groter en Vardy bepaalde diep in blessuretijd uit een penalty de eindstand, waarmee hij een hattrick voltooide.

Leicester boekte zo de grootste uitzege ooit in de Premier League. Het vorige record was al ruim twintig jaar in handen van Manchester United, dat in februari 1999 met 1-8 uithaalde bij Nottingham Forest.

Tevens evenaarde Leicester de grootste overwinning ooit in de Premier League. Die deelt de ploeg van coach Brendan Rodgers nu met Manchester United, dat in 1995 op Old Trafford met 9-0 won van Ipswich Town.

Door de eclatante overwinning klimt Leicester naar de tweede plaats op de ranglijst. De ploeg heeft één punt meer dan nummer drie Manchester City, die zaterdag nog Aston Villa ontvangt. De achterstand op koploper Liverpool, die zondag nog thuis tegen Tottenham Hotspur speelt, bedraagt vijf punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

De spelers van Leicester City bedankten de meegereisde supporters na afloop van de historische zege. (Foto: Pro Shots)

Boëtius vertolkt hoofdrol bij Mainz

In Duitsland was Boëtius in de 21e minuut, vlak na de 0-1 van Simon Terodde, verantwoordelijk voor de 1-1 van Mainz tegen . Hij kapte knap een inglijdende verdediger van Köln uit en schoot vervolgens van dichtbij koelbloedig raak.

De oud-speler van Feyenoord legde in de 57e minuut de bal breed op Robin Quaison, die het leer daarna vanaf een meter of dertig op schitterende wijze in de kruising plaatste.

Boëtius zag in de slotfase hoe Levin Oztunali op aangeven van Karim Onisowo de eindstand bepaalde op 3-1, waardoor Mainz uit de degradatiezone verdween (dertiende plaats) en Köln juist daarin terechtkwam (zestiende plaats).

Naast Boëtius had ook Jeremiah St. Juste een basisplaats bij Mainz, terwijl Kingsley Ehizibue aan de aftrap verscheen namens Köln, maar hij werd meteen na de 2-1 gewisseld.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga

Jean-Paul Boëtius was goed voor een doelpunt en een assist bij FSV Mainz 05. (Foto: Pro Shots)