FC Twente heeft vrijdag de negatieve serie doorbroken in de Eredivisie. De promovendus won, na vier nederlagen op rij, in eigen huis overtuigend met 4-1 van FC Emmen.

FC Twente stond halverwege al op 3-0 door doelpunten van Haris Vuckic (twee keer) en Lindon Selahi, waarna FC Emmen na rust eerst terugkwam tot 3-1 dankzij een treffer van Keziah Veendorp, maar het slotakkoord was voor de thuisclub.

Aitor Cantalapiedra miste in eerste instantie een strafschop, maar omdat doelman Dennis Telgenkamp bij zijn redding met twee benen van de lijn week, moest de penalty opnieuw worden genomen en dit keer faalde Cantalapiedra niet.

Door de zege stijgt FC Twente ten koste van FC Groningen (zondag uit tegen sc Heerenveen) en Feyenoord (zondag uit tegen Ajax) van de twaalfde naar de tiende plaats op de ranglijst met vijftien punten uit elf wedstrijden.

Door de nederlaag blijft FC Emmen de nummer veertien met tien punten, maar het moet vrezen dat het later dit weekend door toedoen van VVV-Venlo (zaterdag uit tegen Fortuna Sittard) zakt naar de vijftiende plaats.

Haris Vuckic was met twee doelpunten de grote man aan de kant van FC Twente. (Foto: Pro Shots)

FC Twente speelt alle problemen van zich af

FC Twente speelde in de eerste helft tegen FC Emmen alle problemen van zich af. De thuisclub zette de bezoekers van meet af aan onder druk en creëerde ook de nodige kansen, waarvan er drie raak gingen.

Vuckic maakte in de 24e minuut met een fraaie volley de 1-0 en in de 30e minuut na wat gefrommel ook de 2-0, waarna Selahi in de 42e minuut na een vlotlopende aanval verantwoordelijk was voor de 3-0 en eigenlijk al de beslissing in de wedstrijd.

FC Emmen kwam in de 50e minuut via een beheerste schuiver van Veendorp nog wel terug tot 3-1 en ging daarna ook met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer, maar echt spannend werd het niet meer in de Grolsch Veste.

Sterker nog, FC Twente bepaalde in de 88e minuut de eindstand op 4-1 dankzij Cantalapiedra, die bij zijn tweede poging Telgenkamp kansloos liet met een Panenka-strafschop.

