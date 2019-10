De Graafschap heeft zich vrijdag naast koploper SC Cambuur genesteld in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers haalden met 5-0 uit tegen FC Dordrecht, terwijl de Friezen met 1-1 gelijkspeelden bij Jong FC Utrecht. NAC Breda en Excelsior leden beide een nederlaag.

De Graafschap leidde halverwege tegen hekkensluiter FC Dordrecht dankzij twee treffers van Mohamed Hamdaoui. Na ruim een uur spelen moesten de Doetinchemmers met tien man verder door een rode kaart voor Ted van de Pavert, waarna Hidde Jurjus een penalty van Pedro Marques keerde.

Ondanks dat De Graafschap met een man minder speelde, stond de thuisploeg vijf minuten later met 4-0 voor door twee goals van Daryl van Mieghem. Jeremy Helmer voerde de score in de slotfase nog verder op.

Cambuur kwam na iets meer dan een uur spelen op achterstand bij Jong FC Utrecht door een doelpunt van Mitchell van Rooijen. Acht minuten later bracht Robert Mühren de thuisploeg uit een strafschop op gelijke hoogte.

Door het gelijkspel heeft Cambuur nu net als De Graafschap 26 punten uit twaalf wedstrijden. De ploeg uit Leeuwarden gaat aan kop dankzij een iets beter doelsaldo.

Niels Verburgh was een van de doelpuntenmakers voor Roda JC tegen NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

NAC onderuit in spektakelstuk bij Roda

NAC verloor in een spektakelstuk met 4-2 bij Roda JC. De Limburgers kwamen voor rust tot twee keer toe op voorsprong door doelpunten van Roland Alberg en Niels Verburgh, maar Huseyin Dogan en Roger Riera herstelden het evenwicht voor de Brabanders.

Twintig minuten voor tijd moest NAC met tien man verder door een rode kaart voor Colin Rösler. Roda profiteerde vrijwel direct van de overtalsituatie via een benutte strafschop van Alberg en Ba-Muaka Simakala stelde in de slotfase de drie punten veilig.

In Rotterdam ging Excelsior met 1-3 onderuit tegen Jong Ajax. Lassina Traoré scoorde twee keer voor de Amsterdammers en Jurgen Ekkelenkamp eenmaal. Bij de Kralingers was Rai Vloet trefzeker. Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man door rode kaarten voor Sander Fischer (Excelsior) en Noa Lang (Jong Ajax).

NAC is nu vierde en heeft drie punten achterstand op Cambuur en De Graafschap. Jong Ajax heeft evenveel punten als de Bredanaars, maar staat dankzij een veel beter doelsaldo derde. Excelsior bezet met twintig punten de vijfde plaats.

Excelsior-aanvoerder Sander Fischer kreeg twee keer geel binnen een minuut. (Foto: Pro Shots)

NEC alleen aan kop in strijd om tweede periodetitel

In de strijd om de tweede periodetitel deed NEC met de derde zege in evenzoveel wedstrijden goede zaken. Jonathan Okita leidde zijn ploeg met twee treffers naar een 2-0-overwinning op MVV, waardoor de Nijmegenaren nu alleen aan kop gaan in de periodestand.

Almere City FC won voor eigen publiek met 3-1 van FC Eindhoven, Go Ahead Eagles speelde in Deventer met 0-0 gelijk tegen FC Den Bosch en Telstar boekte een simpele zege bij Helmond Sport: 1-4.

FC Volendam won de Noord-Hollandse derby tegen Jong AZ met 3-2 en Jong PSV leed op bezoek bij TOP Oss alweer de achtste nederlaag van het seizoen: 1-0.

