Feyenoord-coach Jaap Stam vindt dat zijn ploeg in staat is om een resultaat te boeken tegen Ajax. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij de koploper in de Johan Cruijff ArenA.

"Ajax is een goede, opgebouwde ploeg met individuele kwaliteiten. Maar Ajax geeft ook ruimtes weg. Je kunt zeggen dat je compact moet spelen. Bij vlagen zal dat ook moeten. Als je dat niet doet, dan wordt het voor Ajax makkelijk om veel balbezit te krijgen", zei Stam vrijdag op de persconferentie in aanloop naar De Klassieker.

"We moeten van onze eigen kracht uitgaan. Als we strijd en passie leveren, ben ik ervan overtuigd dat wij een resultaat kunnen boeken", vervolgde Stam. "Uiteindelijk is het wel zo dat spelers na een moeizaam begin zoals gisteren tegen Young Boys zich herpakken en ervoor gaan knokken."

Feyenoord verloor donderdag in de Europa League met 2-0 op bezoek bij Young Boys. Het was de vierde uitwedstrijd op rij die de Rotterdammers niet wisten te winnen.

Het meespelen van spits Nicolai Jørgensen tegen Ajax is nog altijd onzeker. (Foto: Pro Shots)

Stam hoopt op fit viertal

Het is nog niet duidelijk over welke spelers Feyenoord kan beschikken in Amsterdam. De selectie van Stam is niet volledig fit.

"Wie er kunnen spelen? Edgar Ié gaan we vandaag bekijken. Hij had last van de liesstreek. Dat moeten we afwachten. Met Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen gaat het al een stuk beter. We hopen dat ze het halen", aldus Stam.

Ajax-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Amsterdammers zijn de koploper van de Eredivisie met 26 punten uit tien duels. Feyenoord staat tiende met slechts veertien punten.

